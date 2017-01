Das Geld übergaben Schaller und weitere Clubvertreterinnen in der Flüchtlingsunterkunft Camp Pitman. "Mit den Spenden sollen Dinge des täglichen Bedarfs angeschafft werden, für die sonst keine offiziellen Gelder zur Verfügung stehen", erklärte die Präsidentin. Christian Frey , Bildungskoordinator für Flüchtlinge und Migranten am Landratsamt Neustadt/WN, hatte die Kontakte hergestellt. Folgende Personen/Organisationen freuten sich über eine Spende:Manfred Weiß , Koordinator Asyl-Ehrenamt im Auftrag der Diakonie, verwendet das Geld für den Druck des Heftes "Buch der Gesichter". Darin sind Fotografien und Geschichten enthalten, die das Leben von Flüchtlingen in der Unterkunft dokumentieren.Tassilo Heimberg , geschäftsführender Vorstand des St.-Michaels-Werks in Grafenwöhr, betreut mit seinem Verein 22 minderjährige Asylsuchende. Mit dem Geld werden neue Fachbücher angeschafft.Hannelore Haberzett vom Haus St. Elisabeth in Windischeschenbach betreut mit ihrem Team derzeit 26 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die finanzielle Hilfe fließt in Bücher, Fahrtkosten oder Museumseintritte.Josefin Heier von der "Learning Campus GmbH" in Trabitz betreut ebenfalls minderjährige Flüchtlinge. Das Geld verwendet sie für einen Laptop. Dieser wird für schulische Zwecke oder beim Schreiben von Bewerbungen Einsatz finden.Martina Dobner vom allgemeinen Sozial- und Schuldnerberatungsverein in Neustadt betreut zwei Einrichtungen für minderjährige Flüchtlinge. Das Geld benötigen diese für einen Laptop und für Fahrten und Eintritte zu kulturellen Einrichtungen.Das Ehepaar Ursula und Jost Hess bekommt eine Spende für die Hausaufgabenbetreuung des AK Asyl.Der "Inner Wheel Club" sammelt seine Gelder unter anderem an runden Geburtstagen oder bei sozialen regionalen Projekten. Die nächste Veranstaltung ist am Samstag, 18. März, um 20 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche. Unter Leitung von Karl Heinz Malzer werden Jugendchor und "Mixtura Catorum" des Fränkischen Sängerbundes auftreten.