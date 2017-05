Dass Bürgermeister Jens Meyer, wenn man ihm zur Gaudi der Kinder den Stuhl unterm Hintern wegzieht, nicht nur die Contenance sondern auch das Gleichgewicht hält, wissen wir spätestens seit seinem spektakulären Auftritt am Sonntag im Cirkus Knallbonbon. Seither ist sich der Ratsherr auch bewusst, dass er sich auf die Stabilität stützender Mitstreiter durchaus verlassen kann.

Aber es ging nicht um ihn, sondern um die Familien-Bande. "Gemeinsam stark" lautete das Motto dieser Aktionsveranstaltung zum Internationalen Kindertag in der Volkshochschule (VHS). Ausgerufen wurde der Event von den Vereinten Nationen, die mit diesem Tag die Bedeutung der Familien in der Gesellschaft unterstreichen wollten. Eingeladen hatte das lokale Bündnis für Familie Weiden-Neustadt. Mit im Boot saßen der "Kindercircus Knallbonbon" und die "Junge VHS". Groß und Klein sollten miteinander einen unterhaltsamen Nachmittag mit Spiel und Spaß erleben. Eröffnet wurde die Aktion mit einer Stadtführung durch Archivarin Petra Vorsatz. Kindgerecht führte die Expertin die Familien durch die Innenstadt und erläuterte vor Ort die historische Bedeutung.Dann durften die Kleinen Zirkusluft schnuppern. Dazu war der Treffpunkt im "Studio Body" der VHS. Natürlich gab es Snacks für Kinder und Eltern, eine Bastelecke und einen Schminktisch. Gemeinsam bereitete man sich auf das Zirkusprogramm vor. Schließlich wurden Kugeln gestoßen, Diabolos geworfen, Kräfte gemessen, Einrad gefahren und über die Mondoberfläche gehüpft.Ein Duell zwischen Kindern und ihren Eltern entschieden die kleinen Zirkusleute zu ihren Gunsten. Nämlich ein Wettessen von Schokoküssen mit Mamis und Papis. Viele Clowns rückten an, unterhielten die Gäste mit ihren Nummern und am Ende wurde die zirkuseigene Bonbonmaschine angeworfen.