Eigentlich müssten alle Schulen technische Vorreiter sein, um die Kinder und Jugendlichen für die digitale Welt zu rüsten. Tatsächlich hinkt die Ausstattung den Online-Anforderungen aber hinterher. Die verwendeten Computer wirken manchmal wie aus der Zeit gefallen. Doch es gibt auch leuchtende Beispiele.

Es gibt in Bayern nichts Vergleichbares. Dr. Wolfgang Eckstein, Leiter Berufliches Schulzentrum Wiesau

Ohne theoretische Überstunden wäre die PC-Wartung gar nicht zu schaffen. Sigrid Bloch, Leiterin des Kepler-Gymnasiums Weiden

Weiden/Amberg. Ist der Sachaufwandsträger - Landkreis oder kreisfreie Stadt - finanziell klamm, bekommen diese Zwänge auch die Schulen zu spüren: etwa in Weiden die Europa-Berufsschule, eine der größten Schulen im Freistaat. Oberstudiendirektor Josef Weilhammer beziffert den digitalen Investitionsstau auf drei bis vier Millionen Euro. Die Stadt Weiden sei zwar "bemüht", "aber bei uns geht es nicht nur um Computer, sondern um die Digitalisierung von Maschinen". Und die kosten enormes Geld.Vor diesem Hintergrund übten jüngst Nordoberpfälzer Unternehmer beim CSU-nahen Wirtschaftsbeirat. Schulleiter Weilhammer nennt als Beispiel für die Umwälzungen in den Ausbildungsberufen das "digitale Regal" für den Einzelhandel, den Oral-Scanner mit entsprechender Software und 3-D-Drucker für die zahnmedizinischen Fachangestellten oder das "Video-Dolmetschen". Über die anstehende Einweihung des "wirklich dringend benötigten" neuen Computerraums freut sich Sigrid Bloch, Leiterin des Kepler-Gymnasiums Weiden. Auch der zweite - in die Jahre gekommene - Computerraum soll noch in diesem Schuljahr komplett erneuert werden."Bei der Digitalisierung ist noch Luft nach oben da", sagt Bloch. Diese rund 50 Computer (plus Bildschirmarbeitsplätze für Lehrer und Verwaltung) werden von einem "Systembetreuer" gewartet. Der Lehrer erhält in dieser "Funktionsstelle" 90 Minuten in der Woche gut geschrieben. "Ohne theoretische Überstunden wäre die PC-Wartung gar nicht zu schaffen", sagt Bloch. Mit rund 1000 Schülern ist das "Kepler" eine der großen Gymnasien in der Oberpfalz.Das Gregor-Mendel-Gymnasium in Amberg verfügt über drei Computerräume für 730 Schüler. Leiter Peter Welnhofer: "Mit der IT-Ausstattung sind wir im Großen und Ganzen zufrieden." Mit der neuen Führung der Stadt sei ein digitaler "Ruck" spürbar einher gegangen. Während Welnhofer die IT-Ausstattung weitgehend genügt, reiche es für die Wartung "zeitlich und personell hinten und vorne nicht". Einem engagierten Kollegen werden für diese Tätigkeit 5 Unterrichtstunden netto (also 5 mal 45 Minuten) gut geschrieben. Immerhin wirkt die "Funktionsstelle" für die Karriere förderlich. Begeistert ist Welnhofer vom digitalen Rüstzeug für jedes Klassenzimmer mit Beamer, Daten-Kamera und Internet-Zugang: "Sie sind eine wesentlich bessere Investition als die wesentlich teuren digitalen Tafeln, die Whiteboards."Fast 1000 Computer-Arbeitsstellen bietet das berufliche Schulzentrum Wiesau seinen 1900 Schülern. "Es gibt in Bayern nichts Vergleichbares", unterstreicht Schulleiter Dr. Wolfgang Eckstein. Jährliche Investitionen von 250 000 bis 300 000 Euro sorgten dafür, dass die IT-Technologie "immer auf dem neuesten Stand" sei. Zu der "offiziellen" Unterstützung durch den Landkreis Tirschenreuth (Eckstein: "vorbildlich") kommt das private Sponsoring obendrauf. Längst zapft die digitale Vorzeige-Schule partnerschaftlich Weltunternehmen wie die Hamm AG und Schott oder den SAP-Softwarespezialisten IGZ an: Im sechsstelligen Bereich, um das hohe Niveau zu halten, etwa über Projektgelder und hochmoderne Maschinen.Um die Wartung kümmern sich die schuleigenen Spezialisten; Zeit-Äquivalente für die entsprechende Reduzierung des Unterrichts seien selbstverständlich. Eckstein: "Das funktioniert sehr gut." Allein der Metallbereich in Wiesau zählt 810 IT-Schüler. "Wir demonstrieren Industrie 4.0 und die Kommunikationen der Maschinen", betont Eckstein. In wenigen Jahren, so seine Prognose, werde die Digitalisierung Standard in allen Branchen sein - vom Mauerer bis zum Holzverarbeiter. Der Schulleiter spricht von einem "neuen Lehrer-Typ", der mindestens einen Tag in der Woche in den Betrieben draußen sein soll, um das Ausbildungs-Profil nach den Bedürfnissen der realen Arbeitswelt zu aktualisieren. "Die bisher auf Jahre angelegten Lehrpläne müssen völlig neu strukturiert werden", fordert der Leiter der einstigen EDV-Schule."Ich kann mich nicht beschweren", bekräftigt auch der Leiter des Beruflichen Schulzentrums Schwandorf, Ralf Bormann, die "Top-Ausstattung mit IT". Durch laufende Modernisierung seien die mehr als 500 Computer, Rechner und Beamer auf dem neuesten Stand. Für die Wartung stelle der Landkreis Schwandorf eine eigene IT-Fachkraft."Wir gehen spannenden Zeiten entgegen", meint der Weidener Berufsschulleiter Josef Weilhammer. Wer kann da wohl widersprechen ...