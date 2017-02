"Jeder Verein kann sich glücklich schätzen, solche engagierten Mitglieder in den eigenen Reihen zu haben." Mit diesen Worten würdigte Wolfgang Hohlmeier, zweiter Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägerverbandes Weiden-Neustadt, das unermüdliche Wirken von Schatzmeister Hans Lehner. Zum 70. Geburtstag ließ die Jagdhornbläsergruppe Weiden-Neustadt ihr Mitglied Lehner zu Hause in der Pressather Straße hochleben. Hohlmeier, der die Bläsergruppe als Hornmeister leitet, lobte Lehners Einsatz auch für das jagdliche Brauchtum.Das Vorstandsmitglied erwähnte die Leistungen des Jubilars für die BJV-Kreisgruppe. So führe Lehner nicht nur seit Jahren vorbildlich die Kassengeschäfte. Er packe gerade in schwierigen Zeiten des Vereins an, etwa, als er 2015 unermüdlich nach einem neuen Vorstandsteam suchte, nachdem ein Großteil der alten Führungsriege aufgehört hatte. Den Landesjägertag im selben Jahr habe Lehner fast im Alleingang organisiert.Der Leiter der vereinseigenen Jungjägerausbildung, Hans Trottmann, stellte das große Engagement des Geburtstagskindes als Ausbilder im Fach Naturschutz heraus. Auch in der Schießausbildung helfe Lehner tatkräftig mit. "Auf Hans Lehner ist immer Verlass." Verdienste hat sich der Jubilar außerdem als Mitglied im Jagdbeirat der Stadt Weiden und als Leiter der Hegegemeinschaft Parkstein erworben. Die Glückwünsche des Vereins Weidener Städtepartnerschaften überbrachte dem Schatzmeister der komplette Vorstand mit Joachim Strehl an der Spitze.