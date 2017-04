(uz) "Bäume können sich nicht treffen, aber Menschen", zitierte Beate Köstler den afrikanischen Missionsspruch. Mit diesem Gedanken hatte die Vorsitzende die Mitglieder des Katholischen Frauenbundes von Herz Jesu zur Jahreshauptversammlung in den Bibelsaal in der Unterkirche geladen.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand der erste Besuch der Diözesanvorsitzenden Karin Schlecht beim Zweigverein. Sie appellierte an die Menschlichkeit, die ohne Frauen "rar, sehr rar" wäre. Damit spielte sie auf ein Zitat von Mark Twain an, drehte aber die Botschaft um: "Auch im Pfarrei- und Stadtleben würde etwas ganz Wichtiges fehlen."Der Frauenbund von Herz Jesu bereichere mit seinem kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Einsatz das Leben im Sprengel. In den nächsten beiden Jahren gelte das Motto "Selbst-bewusst-offen". Das Leben sei eine fortlaufende Veränderung. Jeder verändere sich. Man selbst, aber auch die Menschen in der Umgebung. Ja, sogar die Welt. Wie dieser permanente Wandel gelingen könne, die eigene Identität zu leben, der eigenen Spur zu folgen, dies beantworteten die Damen, wie die in dieser bunten, offenen und vielfältigen Frauen-Gemeinschaft. "Eine unserer vier Säulen ist neben Gemeinschaft, Spiritualität und sozialem Engagement die Bildung."Allein vor diesem Hintergrund biete die Gemeinschaft ein breitgefächertes Bildungsangebot. "Mit der Bibel in die Berge", "Philosophie zum Schnuppern", Mal-, Kalligraphie-und Fotokurse und Rhetorik-Workshops seien nur einige davon. "Uns ist immer wichtig, Herz und Verstand zusammenzubringen. Das ist unsere Stärke im Frauenbund." Die Diözese Regensburg zähle 60000 organisierte Frauen. "Wir verstehen uns als überparteiliches Sprachrohr von Frauen in Gesellschaft, Politik und Kirche."Mit Pfarrer Gerhard Pausch und Vorsitzender Beate Köstler ehrte Karin Schlecht langjährige Mitglieder: für 65-jährige Treue Ida Burghofer, für 45 Jahre Annemie Hanauer, Erika Zacharias und Therese Ziegler, für 40 Jahre Annemie Argauer, Anneliese Bär, Gerlinde Hammer, Paula Reichl und Margarete Schöberl, für 35 Jahre Dr. Renate Freuding, Edeltraud Gloßner und Lissy Prögel, für 30 Jahre Beate Köstler und Elisabeth Friedrich, für 25 Jahre Barbara Fischer.