Um das "Familienleben in der KAB" geht es bei der Hauptversammlung in Maria Waldrast. Ein Familienleben, das offenbar attraktiv ist im Weidener Westen. Das zeigen vor allem zwei Ehrungen.

Viele Vorzüge

(kzr) Ein halbes Jahrhundert gehören sie dazu: Anneliese Steiner und Gisela Prößl sind seit 50 Jahren in der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB). Dafür bekamen sie nun die Auszeichnung. Der Hauptversammlung der KAB Maria Waldrast war eine Abendmesse mit Pater John Bosco vorangegangen. Zusammen mit Kreisvorsitzendem Hermann Stadler und Diözesansekretär Markus Nickl dankte Sprecher Hans-Jürgen Gemeiner den beiden. Urkunden für 25 Jahre erhielten Christa und Otto Stockerl.Bevor Nickl in einem Gastvortrag das "Familienleben in der KAB" beleuchtete, gab Gmeiner einen Rückblick. Seit einem Jahr führt keine Vorstandschaft den Verband in Maria Waldrast. Stattdessen kümmert sich ein Leitungsteam gemeinsam um die Aufgaben (wir berichteten). Und die Bilanz passt: Sprecher Gmeiner lobte in diesem Zusammenhang Brigitte Frömmer, Wolfgang Gleißner, Georg Weißer und Martin Mahl. Hier herrsche Harmonie. Gmeiner berichtete zudem von einem Kreuzweg in der Aussegnungshalle, Fastenessen oder dem Basteln von 60 Osterkerzen und der Adventfeier. Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder das Führungsteam. Gmeiner bleibt Sprecher, Wolfgang Gleißner und Brigitte Frömmer stehen als Vertreter bereit, Georg Weißer wird sich wieder um die Finanzen kümmern, Martin Mahl die Protokolle schreiben.In seinem Referat erläuterte Nickl die Vorzüge einer Mitgliedschaft in der KAB. Diese habe als Selbsthilfebewegung begonnen, daraus habe sich die Rechtsberatung entwickelt. Man befasse sich mit Arbeits- und Sozialrecht, Patientenverfügung und Testament. "Die KAB ist auch bei der AOK stark vertreten." Wichtig sei deshalb auch, bei den Sozialwahlen mitzumachen.Ein weiterer Schwerpunkt sei die Familienbildung. Die KAB helfe zudem bei Katastrophen im In- und Ausland. Der Verband setze sich für gute Arbeit, gute Rente und gute Pflege ein. Weiter werde man gegen die Handelsabkommen Ceta und TTIP demonstrieren. Ein kommendes heikles Thema sei "Arbeit 4.0". In der Arbeitswelt von morgen würden einfache Tätigkeiten durch Automatisierung wegfallen. Hier müsse man sehr wachsam sein.Termine: Kreuzweg am 19. März in der Aussegnungshalle am Friedhof, das Fastenessen am 9. April.