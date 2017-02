Eine Menge Mitglieder hat die Schießleistungsgruppe (SLG) Ostmark vielleicht nicht. Dafür hat jeder vierte von ihnen Ausbildung als Schießleiter abgeschlossen.

Beitritt zum BDS

(kzr) So richtig alt ist die 1998 gegründete SLG noch nicht. Umso erfreuter zeigte sich Vorsitzender Stefan Fuchs, dass er bei der Hauptversammlung im Offizierscasino der Kaserne bereits einige Jubilare auszeichnen konnte. Christoph Galla erhielt für 15 Jahre Mitgliedschaft ein Bierglas mit dem SLG-Wappen, ebenso wie Rainer Hohlmeier. Den Vereinskrug für zehn Jahre bekommt Armin Roßmann. Die Ehrungen dürften auch in den kommenden Jahren nicht weniger werden. Denn die Zahl der Mitglieder legte zu auf 41. Davon, so Fuchs, hätten 10 die Schießleiter-Ausbildung absolviert.Ihr Können werden sie künftig bei der Bayerischen Meisterschaft mit der Flinte zeigen dürfen: Die Versammlung stimmte einem Antrag zur Teilnahme zu. Ebenso sprachen sich die Mitglieder dafür aus, die SLG beim Bund Deutscher Schützen (BDS) aufnehmen zu lassen. Das abgelaufene Jahr beschrieb Vorsitzender Fuchs als ereignisreich. So war neben dem Oster- und Kirwaschießen sowie dem Santa-Claus-Cup die Vereinsmeisterschaft der Höhepunkt. Eine tolle Veranstaltung sei das Schießwochenende im böhmischen Ústí nad Labem gewesen. Heuer soll es eine Neuauflage geben.Gut angenommen haben die Schützen die Kleinkaliberdisziplin für die Jugend und die PP1 und NPA. Bei der "Bayerischen" gab es erste und zweite Plätze. Hinzu kamen respektable Ergebnisse bei der Deutschen Meisterschaft. Der Verein ist dem Stadtverband für Leibesübungen beigetreten, daneben auch dem Bund der Militär- und Polizeischützen e. V. (BDMP).Waffenwart Bernhard Lippe berichtete vom Kauf zweier neuer Vereinswaffen. Hinzu kamen einige Magazine. Einen guten Zustand der Schießstände bestätigte Materialwart Michael Nickl. Er hatte zudem im Schießstand der Alpenroseschützen die Schussfangmatten ausgetauscht.