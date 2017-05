Beim FC Weiden-Ost brummt die Nachwuchsarbeit. Das könnte auch mit dem Engagement des Fördervereins zu tun haben, wie sich bei der Hauptversammlung zeigt.

Der Förderverein des FC Weiden-Ost zeigt sich als Stütze für die Jugendarbeit im Club. Ohne die Mitglieder wären die vielen Veranstaltungen, deren Reinerlös in die Schatullen der Jugend fließt, nicht zu meistern, unterstrich Vorsitzender Horst Fuchs in seinem Rechenschaftsbericht in der Jahreshauptversammlung im Sportheim.Ferner ging er ein auf das Catering beim Motorradtreffen, beim Bikerfest bei den Mädl-Garagen, beim E- und F-Turnier sowie anlässlich des Werkverkaufs der Firma Seltmann. Jedes Mal sei der Förderverein der Ausrichter gewesen. Ein Höhepunkt im Vereinsleben sei das Sommerfest im Stadtbad mit dem Musiker-Duo Eckert/Gleißner gewesen. Trotz aller Bemühungen: Es könnten noch mehr Fördergelder fließen. Deshalb habe die Vorstandschaft ein Schreiben an mögliche Sponsoren wie Ärzte, Anwälte oder Firmen aufgesetzt. Bei der Weihnachtsfeier des Fußballvereins habe der Förderverein jeweils ein Essen und ein Getränk pro Kind gesponsert. Trainer und Betreuer hätten Gutscheine bekommen. "Es ist ein Segen für uns, so einen Förderverein zu haben", bedankte sich der Vorsitzende des Hauptvereins, Franz Bäumler. Er lobte die Unterstützung für die Kinder, Jugendlichen und fast alle aktiven Mannschaften. Bäumler: "Von allen Nachwuchsmannschaften werden uns die Türen eingerannt." Abteilungsleiter Markus Meier lobte ebenfalls das gute Miteinander und die finanziellen Hilfen.