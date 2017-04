"Soziale Spaltung" lautet das Jahresthema des VdK. Die Aspekte Rente, Armut, Pflege und Behinderung stehen deshalb bei einer Großveranstaltung am 15. Juli im Mittelpunkt.

Neuwahlen und Ehrungen Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzender ist Harald Allgeier, Stellvertreter Gerhard Meiler, Schriftführerin Gisela Musil, Frauenvertreterin Margareta Wudy. Beisitzer: Ingeborg Grawe, Wilhelmine Müller, Rolf Fleißner, Anna Maria Fleißner, Ingrid Kreuzer, Anna-Maria Schick, Evelyn Allgeier. Für 70-jährige Treue wurde VdK-Gründungsmitglied Georg Winter geehrt. 65 Jahre: Johann Schmid. 40 Jahre: Gerti Czerwinski und Dr. Max Kunz. 30 Jahre: Paul Ciecka, Johann Herold und Irmgard Wirth. 25 Jahre: Hubert Baierl, Ursula Boxberger, Christa Koller, Ernst Meindl, Gerhard Stahl, Christine Vorsatz, Franziska Wagner, Erwin Winter, Bettina Wolf, Heinrich Würf und Maria Zant. (uz)

Das gab Kreisvorsitzender Josef Rewitzer in der Jahreshauptversammlung des VdK Weiden-Süd bekannt. VdK-Präsidentin Ulrike Mascher wird bei der Großveranstaltung in Weiden sprechen. "5,7 Millionen Rentner sind von Armut betroffen", sagte Rewitzer. Insgesamt seien es 16 Millionen Deutsche, die als arm gelten und von sozialer Ausgrenzung bedroht würden. Der VdK Weiden-Süd hat 1340 Mitglieder. Der Bezirksverband 64 000. Bundesweit seien im VdK 1,8 Millionen Menschen organisiert. "Damit sind wir der größte Sozialverband Deutschlands", sagte Rewitzer.Managergehälter würden ins Uferlose steigen. "Wer reich ist, wird immer reicher, wer arm ist, wird immer ärmer. Da wird es Zeit, dass die Politik endlich etwas dagegen unternimmt." 27 Millionen Menschen in Deutschland litten an einer oder mehreren chronischen Krankheiten. Knapp drei Millionen seien pflegebedürftig. "Davon werden drei Viertel zu Hause gepflegt." Zehn Millionen seien behindert, davon acht Millionen schwer. Kein Wunder, dass es den VdK nach 70 Jahren - so alt werde er heuer - trotz der Unkenrufe des ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss noch gebe.Heuss habe in der Nachkriegszeit geglaubt, die Arbeit des Verbandes sei aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs überholt und er möge doch "verschwinden." Dabei sei es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so lange her gewesen, dass die amerikanischen Besatzer die Rente der Frauen gestrichen hätten und ein Polizeihund mehr Geld bekommen habe, als eine betagte Frau. Heuss habe sich leider getäuscht, machte Rewitzer deutlich. "Der VdK wird dringender benötigt, als je zuvor.""Wir kämpfen für eine Anhebung der Erwerbsminderungsrente." Wer darunter falle, müsse wie alle anderen Frührentner ebenfalls 10,8 Prozent Rentenabschläge in Kauf nehmen. Und dies sei nicht richtig: Denn: "Niemand sucht sich seine Krankheit aus. Wer krank wird, muss auch das Anrecht haben, in Rente gehen zu können ohne Abschläge." Man wolle keine Vorteile. Aber wer gesundheitlich nicht mehr arbeiten könne, dem müsse geholfen werden.In der Kreisgeschäftsstelle seien 7433 Beratungen und 265 Widersprüche durchgeführt worden. Für seine Mitglieder habe der VdK 88 000 Euro an Nachzahlungen erstritten. Erwähnt wurden acht Tagesausflüge und Reisen bis nach Österreich.Bürgermeister Jens Meyer dankte dem Verband, der sich für Versehrte und Hinterbliebene einsetzte. "Wir haben all die Jahre an einem gemeinsamen Europa gearbeitet und dieses immer demokratischer gemacht." Die jüngsten Entwicklungen machten ihn bange. "Wir dürfen Europa nicht den Nationalisten und Populisten überlassen, damit der Frieden gesichert bleibt."Und hier sei der VdK in der Pflicht. "Wir müssen die Kluft zwischen Arm und Reich schließen und dafür sorgen, dass die Renten sicher sind und die Menschen davon auch leben können." Gleichzeitig trat Meyer für Chancengleichheit ein. Es dürfe keine Zwei-Klassen-Medizin geben. Carola Brust, zuständig für die jüngeren Mitglieder, berichtete von 250 Personen, die regelmäßig das Wassersportangebot besuchten.