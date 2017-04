(rdo) Der VdK setzt sich heuer verstärkt gegen soziale Spaltung ein. "Es ist wichtig, dass wir alle zusammenhalten, wenn es um gerechte Renten sowie um Gesundheit und Pflege geht", sagte Kreisvorsitzender Josef Rewitzer in der Hauptversammlung des VdK Weiden-Nord. Viele Menschen seien von Armut bedroht. Hier sehe sich der Verband als Anwalt für Betroffene.

VdK-Nord-Vorsitzender Bernhard Messerer berichtete in der Versammlung im Ratskeller, man zähle aktuell 583 Mitglieder. Ein Highlight sei das Bibel-Quiz gewesen, das bei den Mitglieder sehr gut ankam. Ebenso wie die Weihnachtsfeier und der Hausfasching im Maria-Seltmann-Haus. Kassier Klaus Liehr gab einen positiven Abschluss bekannt. Für 40 Jahre Treue zum VdK ehrten Messerer und Rewitzer mit einer Urkunde und Nadel Wolfgang Wenkel. Für 30 Jahre Therese Lindl, für 25 Jahre Berta Feneis, Katharina Dotzler, Dorothea und Heinz Lerche. Zum Schluss wies Messerer noch auf die Tagesfahrt am 10. Mai in die Fränkische Schweiz hin. Für den 15. Juli lud er zum Aktionstag des VdK Oberpfalz in die Max-Reger-Halle zum Thema "Soziale Spaltung" ein.