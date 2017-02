Einem halbes Jahrhundert reichen die Wurzeln des Weidener Kreisauskunftsbüros zurück. Zeit zum Luftholen bleibt den Mitstreitern kaum, wie das Jahrestreffen zeigt. Denn ihre Arbeit ist auch heute noch sehr gefragt.

(hcz) Als das Rote Kreuz nach dem Krieg ein "Amtliches Auskunftsbüro" einrichtete und ein solches in Weiden 1967 als "Arbeitskreis Suchdienst" gründete, ahnte noch niemand, welche Aufgaben einmal darauf zukommen würden. Aus der Suche nach Kriegsvermissten wurde bald auch die Vorbereitung auf Registrierung der Bevölkerung im Fall einer Katastrophe oder eines Konflikts.Die Stunde des Ernstfalls kam 1989, als plötzlich die vielen Übersiedler aus der DDR zu erfassen waren. Später waren es hilfesuchende Familien aus Bosnien. 2015 kamen Flüchtlinge aus dem Nahen Osten. Nach diesem turbulenten Jahr, in dem das Weidener Kreisauskunftsbüro auch als Unterstützer in Feldkirchen eingesetzt war, habe man es etwas ruhiger angehen wollen, berichtete Leiterin Edeltraud Sperber nun bei der jährlichen Zusammenkunft im Rotkreuzhaus. Doch schon bald seien die 23 Aktiven wieder bei einem Großereignis gefordert gewesen: Beim Hochwassereinsatz im Juni 2016 in Simbach am Inn habe man dortigen Kollegen zu unterstützt.Sperber lobte, dass sie nie Probleme mit der Besetzung von Diensten gehabt habe. Die Mitglieder des "Arbeitskreises Suchdienst" hielten sich mit regelmäßigen Fortbildungen für die Einsätze fit. Demnächst würden vier junge Damen mit dem Abschluss des "Moduls 5" ihre Ausbildung abschließen. Eine Informationsveranstaltung habe es zudem bei der Feuerwehr gegeben. Demnächst sei wieder eine Übung geplant.Kreisbereitschaftsleiterin Katrin Regler berichtete, dass das Weidener Kreisauskunftsbüro bei überregionalen Veranstaltungen von allen Seiten bewundert werde. Viele Rotkreuz-Kreisverbände verfügten über keine derartige Einrichtung.Zusammen mit ihren Stellvertretern Sandro Galitzdörfer, Oliver Hellmich und Thomas Rauch leitete Regler die Neuwahlen. Sperber wird auch die nächsten vier Jahre den Arbeitskreis leiten. Ihre Stellvertreterin bleibt Ulrike Weber. BRK-Direktor Franz Rath sagte, dass es Überlegungen gebe, die Arbeitskreise zu einer "Task Force Suchdienst" zusammenzuschließen, um das Fehlen bei einigen Kreisverbänden auszugleichen. Er lobte, dass auf die Mitarbeiter immer Verlass sei und sie "stets bereit" seien.Rath zeichnete Ursula Prößl für 45-jährige aktive Mitarbeit aus. Seit 2014 gehört die Kohlbergerin zur Gemeinschaft "Wohlfahrt und Sozialarbeit" des Roten Kreuzes. Vorher war sie seit 1965 beim Frauenarbeitskreis Kohlberg gewesen. Sie habe sich an Sanitätswachen, Blutspendediensten und Verpflegungseinsätzen beteiligt. An der Patenschaft mit dem Roten Kreuz in Prag sei Prößl ebenfalls maßgeblich beteiligt gewesen. Zahllose Stunden habe sie mit Arbeit in der Kleiderkammer verbracht.Für 35 Jahre Mitarbeit im Suchdienst wurde Gisela Murr geehrt, die außerdem bei Blutspendeterminen in Pressath sehr aktiv mitwirkt. Petra Grünauer, die seit 1989 bei der Wasserwacht ist, erhielt die Auszeichnung für 25 Jahre, Nadine Ehmann die Ehrung für ihre fünfjährige Tätigkeit beim Kreisauskunftsbüro.