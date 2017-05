Beim Verkehrssicherheitstag auf dem Großparkplatz hat die Polizei ihren Fuhrpark aufgefahren: Die Besucher steigen in den Helicopter, sitzen Probe auf dem Polizeimotorrad und lassen sich von den aufgeschlossenen Beamten das "Verkehrskontrollsystem VKS 3.0" erklären - die "Blitzer".

Polizei fördert Spitzensport

Abseilen mit Hund

Mitten im Getümmel des 16. "Boxxenstopp" am Sonntag: Polizist und Bob-Weltmeister Christian Rasp. Er gibt Autogramme und posiert mit Kindern im Vierer-Bob. Seit sieben Jahren arbeitet er bei der Polizei. Zunächst Leichtathlet, kam er eher aus Zufall zum Bobfahren: "Ich habe mal das Anschieben probiert", sagt der 27-Jährige. "Und dann musste ich abklären, ob das mit dem Beruf zusammengeht."Es geht. Rasp wechselt in die Spitzensportförderung der Polizei, die ihn für die Wettkampfzeit freistellt. Für diese Chance ist er sehr dankbar. "Man kann nur über die Behörden Sportförderung bekommen." Auch die Bobfahrer Christoph Hafer (2. Platz im Europacup 2016) und Tobias Schneider machen am Stand fleißig Werbung für die Sportförderung und freuen sich, davon zu profitieren.Erstmals beim "Boxxenstopp" dabei ist die sogenannte Dunkelkammer: Die Besucher können sich in einem abgedunkelten Raum von der Wirkung von Reflektoren überzeugen. Während Personen etwa mit einem reflektierenden Fahrradhelm gut sichtbar sind, werden Personen ohne Reflektorstreifen übersehen.Für die Kinder wird es beim Fahrradparcours interessant: Dort sollen sie Achter fahren, ohne die an beiden Rändern der Strecke aufgestellten Holzblöcke umzuwerfen. Keine leichte Aufgabe. Die etwas Größeren lockt der Go-Kart-Slalom des ADAC.Höhepunkt der Veranstaltung ist schließlich die Feuershow: Um die Gefahr von Sprühdosen zu demonstrieren, bringt die Feuerwehr eine davon in der Mitte der abgesperrten Dr.-Pfleger-Straße zur Explosion. Heißes Fett hat ebenfalls eine explosive Wirkung, wenn es mit Wasser gelöscht wird. Das klappt aber beim ersten Versuch noch nicht, und so unterhält Bürgermeister Jens Meyer die Zuschauer in der Zwischenzeit mit einer kleinen Segway-Tour. Um die Arbeit der Bergwacht zu bewerben, seilt sich schließlich noch Hundeführerin Betina Goldbach mit Hund Jule von einem Kran ab.Bei strahlendem Sonnenschein, verkraftbaren Schauern und warmen Temperaturen lassen sich die Besucher bis in den Abend hinein in Verkehrssicherheit schulen, Bratwürste und Bier schmecken, und sie schauen auch mal zur angrenzenden Automeile in die Weigelstraße. (Seite 22)___Weitere Informationen im Internet: