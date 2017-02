Etwa 60 Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren fehlen aktuell in Weiden. Um den Bedarf zu decken, steht nun ein Neubau am Hammerweg an.

2017 werden das privat betriebene "Schneckenhaus" und das "Spatzennest" der AWO erweitert. Es entstehen jeweils 12 neue Plätze. 36 Plätze werden durch den Bau der neuen Krippe am Hammerweg geschaffen. Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist der Träger. "In den letzten Jahren haben wir unwahrscheinlich viel gemacht", sagte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. Im Moment gibt es 162 Krippenplätze für 190 Kinder. Nach den beiden Erweiterungen und dem Bau der Johanniter-Krippe gibt es 222 Krippenplätze. "Es fehlen die Plätze, die wir jetzt schaffen", bestätigt Jugendamtsleiterin Bärbel Otto.Die neue Krippe entsteht neben der Hammerweg-Grundschule. Das Grundstück gehörte bisher zur Schule und war städtisches Land. Die Stadtverwaltung hat es nun an die Johanniter verkauft. Seggewiß und Martin Steinkirchner, Johanniter Regionalvorstand Ostbayern, unterschrieben am Mittwoch beim Notar den Kaufvertrag. Wie hoch die Summe war, wollten die beiden beim Pressegespräch im Neuen Rathaus nicht verraten.Die Johanniter "sind ein verlässlicher Partner", lobte Seggewiß. Der Regionalverband Ostbayern betreibt bereits die Krippen "Klinikzwerge" und "KiWitt" in Weiden. Für die Einrichtung am Hammerweg sieht Steinkirchner eine "intensive und harmonische Zusammenarbeit" zwischen Stadt und Johannitern. Die Krippe wird rechts von der Zufahrt zur Schule gebaut. Das Gebäude wird nicht an die Grundschule angebaut, sondern ein eigenständiges Haus sein. Der Spielplatz, der sich an dieser Stelle befindet, wird versetzt. 36 Kinder unter drei Jahren sollen in drei Gruppen in einem erdgeschossigen Bau mit Pultdach betreut werden. Die Gruppenräume sind alle nach Süden ausgerichtet, berichtete der Regenstaufer Architekt Georg Kartini. Nebenräume wie WC, Schlafzimmer und Küche befinden sich im Nordosten des Hauses.Zur Schule hin wird ein Zaun aufgestellt. Wann das Gebäude fertig ist, hänge von der Förderbewilligung und dem Bebauungsplan ab. Baubeginn soll im Frühling sein. Finanzielle Unterstützung erwarten die Verantwortlichen von Bund und Land.Stadtverwaltung und Johanniter einigten sich auch auf einen Trägerschafts- und Defizitvertrag - auf ein "übliches Verhältnis" der Defizitübernahme, so Seggewiß und Steinkirchner. Erwirtschaftet die Krippe ein Defizit, übernimmt die Kommune etwa 80 Prozent der Kosten. Beim Aushandeln des Vertrag gab es laut Regionalvorstand keine Probleme, "weil die Johanniter ein umgänglicher Partner sind". Der Oberbürgermeister ergänzte: "Es ist ein Vorteil, wenn kein katholisches Gremium in Regensburg beteiligt ist."