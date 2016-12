Jonglage zwischen Beruf und Amt

Franz Grabinger nimmt drei Bälle vom Schreibtisch. Jonglieren war schon immer sein Traum. Respekt, wie er die Bälle konzentriert in der Luft hält. Jonglieren musste der Zweite Bürgermeister auch, als er für über ein Jahr die Amtsgeschäfte des erkrankten Schwarzacher Bürgermeisters Alois Böhm übernahm.

Wie Behörden ticken

Schönes und Trauriges

Wieder in Balance

Grabinger, stellvertretender Geschäftsleiter des Zweckverbandes Müllkraftwerk Schwandorf (ZMS), hat einen Beruf, der ihm Freude macht. Ebenso engagiert ist er in der Kommunalpolitik. Seit 1990 sitzt der 52-Jährige im Schwarzacher Gemeinderat, seit 2008 ist er Zweiter Bürgermeister der 1450 Einwohner.Die Vertretung von Alois Böhm war früher leicht zu managen. Wenn er sich im Urlaub nicht mal einige Tage Kultur in Italien gönnte, klinkte er sich als Bürgermeister nie ganz aus, erzählt Grabinger. Der Stellvertreter erledigte den normalen Geschäftsgang, die Tagespost. Mal eine Sitzung leiten, mit Ämtern sprechen, das war kein Problem für den Verwaltungsprofi Grabinger. "Wie Behörden ticken", wusste er von Berufs wegen. Doch dann kam der 2. Oktober 2015, "als es hieß, der Alois ist krank". In der Hoffnung, dass er seine Krankheit überwinden kann, war Teilzeit nie ein Thema für Grabinger. Der Spagat zwischen Beruf und seiner Funktion als "Verhinderungsstellvertreter" begann. "Das war ein brutal intensives Jahr", fasst er zusammen.Das Pendeln zwischen Rathaus Schwarzenfeld - Sitz der Verwaltungsgemeinschaft - und dem Büro in Schwandorf begann. Um 7 Uhr in Schwarzenfeld checken, was anliegt, dann ab nach Schwandorf, abends noch mal ins Rathaus schauen, Post, Unterschriftenmappe erledigen. Doch man arbeitet gegen den Rhythmus der Verwaltung. Den Freitagvormittag hielt sich Grabinger dann fürs Rathaus frei, "aber fünf Stunden laufen nur so durch die Finger". Ohne moderne Kommunikationsmittel, ohne Mail und Handy, "wäre das Ganze nicht zu organisieren", so Grabinger.Schlagartig sei man nicht mehr Stellvertreter, sondern in der Rolle des Ersten Bürgermeisters. Eine Rolle, die viel abverlangt, schöne und traurige Seiten hat. Grabinger erinnert sich an emotionale Herausforderungen, die Trauerreden auf seinen verstorbenen Freund Alois Böhm, auf Ehrenbürger Pfarrer Josef Flor, einer von Grabingers Lebenswegbegleitern. Doch es gab auch viel Schönes: Die Bewirtung, die die Wölsendorfer bei der BR-Radltour schulterten, die Einweihung des slawischen Dokumentationszentrums oder Grabingers neues Hobby: Er ist nun Eheschließungsbeamter, freut sich, wenn er Trauungen mit mancher Pointe bereichern kann. Jahrzehntelange Erfahrung bei der kleinen Bühne Unterauerbach lügen nicht. Grabinger ist ein Rednertalent, das war in seinem launigen Grußwort beim Auftritt des Europaparlamentariers Manfred Weber nicht zu übersehen.Was ihm auch Freude bereitet hat: Geburtstagsbesuche, und das nicht wegen der Küchel und Weißwürste, "sondern wegen der Menschen, die aus ihrem Leben, von ihren Erfahrungen erzählen". Gerne moderierte er auch Sitzungen, beriet sie mit der Verwaltung vor. Im Beruf hat er markante Landräte erlebt, "da nimmt man vieles mit". Aber "man muss ständig Beruf und Bürgermeisteramt im Kopf haben", vom ZMS auf das Sanierungsprojekt Schlossbauernhof, auf Breitband und Mobilfunk, auf Gespräche mit Politikern und Behörden, Vereinsversammlungen, Jubiläen, Bürgerwünsche und Probleme, auf Bauhoftermine und Grundstücksangelegenheiten umschalten."Du kannst nicht zwei Herren dienen", meint Grabinger überzeugt. Deshalb habe er nicht kandidiert. Gerne unterstütze er den neuen Bürgermeister Hans Gradl als Stellvertreter bei den Herausforderungen der Zukunft. Am Mittwoch begleitete er ihn zum Antrittsbesuch beim Landrat. Grabinger freut sich, wenn er nach dem Arbeitsalltag nicht mehr abends im Rathaus vorbei fahren muss, nachts keine E-Mails zu schreiben und zu beantworten hat, mal walken gehen kann und am Feierabend "einfach wieder selbst entscheiden kann, was ich tue".Trotzdem: "Ich würde es wieder machen", meint Grabinger zu seinem über einjährigen Bürgermeisteramt, der gewonnenen Erfahrung und Menschenkenntnis, dem Verständnis und der Wertschätzung, die ihm entgegengebracht wurde. Franz Grabinger wirft seine drei Bälle hoch: Beruf, Ehrenamt, Freizeit und Familie kommen wieder in die richtige Balance.

Auf was freut sich Franz Grabinger nach der über einjährigen Bürgermeisterzeit? Neben der Lebens-Zeit, die er wieder "etwas selbstgesteuerter verbringen kann", möchte er beim nächsten Starkbierfest beim Wirt in Unterauerbach derjenige sein, der als Bruder Barnabas predigt, und nicht der, über den "nur" gepredigt werde.