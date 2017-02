Nur wenige haben dieses Kunstwerk, das seit 51 Jahren die Fassade des Josefshauses schmückt, bewusst wahrgenommen, denn von hoch oben über der Sedanstraße blickt der heilige Josef hinunter auf die Passanten und Fahrzeuge. Vielmehr tat er dies bis zum Montagvormittag. Nun aber ist er weg.

Josef kommt erst mal in die Werkstatt: In seinem Bauch klaffen Lücken. Glasmosaike sind herausgebrochen. Aber das Mosaik wird auch nicht mehr zurückkehren. Zu Josefi, dem Namenstag, findet der Heilige eine neue Bleibe: an der Wand des Klosters in der Herrmannstraße - direkt neben dem Kindergarten St. Josef. Und das hat besondere Gründe.Hauseigentümer Harald Rippl und seine Frau Stefanie ließen es sich nicht nehmen, das Glasmosaik-Kunstwerk aus nächster Nähe zu begutachten. Sie baten Bauschlosser Uwe Dombrowski, das Mosaik abzubauen und stiegen selbst in die Hebebühne. Beim Kauf des Josefshauses vor 20 Jahren hatten Ingrid und Gert (im Sommer 2015 verstorben) Rippl dem Heiligen bereits eine Generalsanierung gegönnt. Die Abgase an dieser verkehrsreichen Stelle, aber auch Wind und Wetter griffen danach wieder das Kunstwerk an. "Es ist Zeit, dass es wieder ausgebessert wird", betont Harald Rippl.Die Idee, "den Josef zu retten", hatte nicht nur Rippl, sondern auch Nachbar Norbert Ringer und Architekt Werner Plödt. In einem "sehr coolen Gespräch" mit Stadtpfarrer Markus Schmid fand man für das Kunstwerk den neuen Standort. "Und der ist sicher ganz nach dem Geschmack meines Vaters", ist sich Harald Rippl sicher. Denn sowohl Gert Rippl als auch Ingrid Rippl (69 Jahre) besuchten einst den Kindergarten St. Josef.An der Fassade des Kindergartens selbst ist für das über 2,60 Meter hohe Kunstwerk zwar kein Platz, aber in unmittelbarer Nachbarschaft darf es nach der Restaurierung an der Klosterwand eine neue Heimat finden.Das Glasmosaik des heiligen Josef schuf der Weidener Kunstmaler und Grafiker Franz Friedrich (gest. August 1973), dem die Stadt zum 25. Todestag im Jahr 1993 eine Gedächtnisausstellung im Stadtmuseum widmete. Franz Friedrich studierte von 1939 bis 1943 an der Kunstakademie München, geriet in Frankreich in Kriegsgefangenschaft, aus der erst 1949 nach Weiden zurückkehrte. Ab 1950 war er erfolgreich in der Oberpfalz und Niederbayern als Künstler tätig, stattete viele Gebäude (Kirchen, Schulen und Altenheime) mit Mosaiken und Fresken aus. Er gestaltete auch die Pfarrkirche St. Johannes.