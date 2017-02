Seit 32 Jahren kümmert sich Jost Hess ehrenamtlich um Asylbewerber. "Es war nie leicht", blickt der 70-Jährige zurück. Doch über den bayerischen Sonderweg, den München zurzeit in der Flüchtlingsfrage einschlägt, kann er nur den Kopf schütteln: "Das ist sowas von bescheuert."

Jost Hess ist zusammen mit seiner Frau Ursula der Motor des Arbeitskreises Asyl, der Flüchtlingskinder bei den Hausaufgaben unterstützt und am Nachmittag betreut sowie Asylsuchende in jeglicher Form berät.Hess: Bayern hebelt das Bundesintegrationsgesetz aus. Das bekommt vor allem die Gruppe der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge zu spüren. Anstatt zu arbeiten, sind jetzt viele von ihnen zur Untätigkeit verurteilt.Ja, genau so ist es. Es kann nicht sein, dass man sie in Flüchtlingsklassen betreut und unterrichtet und dann wieder nach Hause schickt. Was denkt man sich eigentlich dabei?Viele sind unsicher und haben Angst. Es gibt genügend, die Bekannte in anderen Bundesländern haben und wissen, wie es dort läuft. Die 3+2-Regelung, nach der ein Asylbewerber eine Ausbildung machen und danach noch zwei Jahre arbeiten darf, ist in Bayern außer Kraft gesetzt. Und natürlich ist die Frage "Was mache ich, wenn ich abgelehnt werde?" allgegenwärtig. Wenn ich den Menschen in solchen Situationen in die Gesichter blicke, sehe ich Angst und Verzweiflung. Vor vier Jahren wollten sich zwei Iraner in Weiden das Leben nehmen. Das darf nicht wieder passieren.Eine afghanische Familie, die seit 2011 hier lebt, hat jetzt ihren Abschiebebescheid bekommen. Die Leute sind vollkommen integriert, sprechen Deutsch, haben Arbeit, der Sohn geht in die 5. Klasse des Kepler-Gymnasiums. Die haben alles richtig gemacht. Der Bub hat seine Freunde hier und soll jetzt zurück in ein Land, in dem er keine Wurzeln mehr hat. So etwas darf man nicht machen.Es wird zwar Integration gefordert, doch tatsächlich interessiert nur, aus welchem Land die Flüchtlinge kommen. Das ist so deprimierend. Wir haben in den vergangenen Jahren viel über Syrer geredet, aber das eigentliche Thema sind die Flüchtlinge aus anderen Ländern. Zum Beispiel Afghanen, aber auch Iraker, die vor Bürgerkrieg und Verfolgung fliehen, aus zerrissenen Ländern mit vielen inneren Problemen kommen. Die will man wieder zurückschicken.Nehmen Sie nur die Gerhardinger Schule als Beispiel. Die stand kurz vor der Schließung. Das ist nun passé. Auch die Arbeitsplätze der Lehrer sind erhalten geblieben.Zusammen mit meiner Frau engagiere ich mich seit 32 Jahren. Sie ist mir tägliche Stütze und Ansprechpartnerin. Wir tragen das gemeinsam. Wir haben in all den Jahren immer wieder Flüchtlinge bei uns zu Hause aufgenommen. Das ist unser kleiner Baustein für mehr Menschlichkeit. Und die positive Entwicklung einzelner Fälle lässt einen das Elend ertragen. Das Schicksal von Menschen darf einem nicht egal sein. Ich habe drei Kinder und sieben Enkelkinder und denke immer wieder, was wäre, wenn die Familie flüchten müsste.In Weiden existiert mittlerweile ein sehr gutes Umfeld. Ich kann mit Berechtigung gegenüber den Anfangszeiten sagen, dass sich das Klima in den vergangenen Jahren positiv verändert hat - in der Verwaltung, den Schulen, bei Vereinen und Verbänden oder in den Kirchen. Auch die Wirtschaft ist sehr aufgeschlossen. Außerdem bin ich sehr froh, dass Oberbürgermeister Kurt Seggewiß uns unterstützt und so eindeutig Stellung bezogen hat.Ja, auf einmal waren Leute da, die gesagt haben, wir helfen. Die Unterbringung in den Ortschaften funktioniert deshalb, weil Helfer da sind, die sich kümmern.Ja, ich muss mich um vieles kümmern und muss vieles organisieren. Erst vor wenigen Tagen habe ich an der VHS einen Vortrag darüber gehalten, was sich gesetzlich geändert hat. Das Interesse war groß. Wir hatten zwei Termine angesetzt. Jeweils 40 bis 50 Leute haben zugehört.Ja, das wäre schön, denn man wird nicht jünger. Meine Frau und ich sind jetzt beide 70. Manchmal frage ich mich schon, wie lange wir das noch durchhalten können.