(uz) "Was bedeutet Kommunion eigentlich?", fragte Pfarrer Markus Schmid am Sonntag bei der Jubelkommunion in St. Josef. Kommunion leite sich vom lateinischen Communio, Gemeinschaft, ab. Der Begriff beschreibe die Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, aber auch mit den anderen. Jesus biete Brot an, seinen Leib. "Wenn wir das Heilige Brot empfangen, dann empfangen wir Jesus."

Die Frage nach dem wann oder ob man überhaupt zur Kommunion gehen dürfe, sollte sich nach Ansicht des Stadtpfarrers gar nicht stellen. Schmid: "Kommunion ist doch keine Belohnung für besonders Fromme, sondern eine Kraftquelle für die Schwachen."