Obwohl Weiden "keinen direkten Zugang zum Meer" habe, sei die Marinekameradschaft (MK) doch ein wertvoller Teil der Vereinslandschaft, stellte Stadtrat Roland Richter fest. Die hatte am Samstag allen Grund zu Feiern.

50-jähriges Bestehen

DMB-Plakette und Spende

(hcz) Auch unsere tschechischen Nachbarn grüßten mit "Ahoi", obwohl diese "noch weniger an der See liegen", sagte Richter bei der Feier im Postkellersaal. Den Schirmherrn des Jubiläums der MK, Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, zitierte Richter mit den Worten: "Durch unser Patenboot 'Weiden' wurde der Name der Stadt auf die Meere in alle Welt hinaus getragen".188 Gäste aus 31 Kameradschaften und Vereinen feierten mit der Marinekameradschaft deren 50-jähriges Bestehen. Aus ganz Süddeutschland waren die Gratulanten angereist. Rudolf Drechsler und Uwe Gückler von der MK Wilhelmshaven sowie Stabskapitänleutnant a. D. Werner Schiebert, der Vizepräsident des Deutschen Marinebunds (DMB) aus Bonn, waren die am weitesten angereisten Gäste. Der Shantychor des Yachtclubs unter der Leitung von Stadtrat Alois Schinabeck gestaltete die Feier musikalisch mit zünftigen Seemannsliedern.Kameradschaftsleiter Harald Habermann berichtete, dass der Verein schon vor 95 Jahren als Marine- und Schutztruppenverein gegründet worden sei. Nach der Auflösung 1934 sei er 1967 als Marinekameradschaft wiedergegründet worden. 24 Jahre lang habe man die Patenschaften mit dem Minensuchboot "Skorpion" und dem Minenjagdboot "Weiden" aktiv begleitet, um den "maritimen Gedanken im tiefsten Binnenland" zu erhalten. Tradition werde mit der Gegenwart verknüpft. Noch immer würden Labskaus-Essen, Weiherfeste und mehrtägige Fahrten in den hohen Norden veranstaltet. Auch eine maritime Bibliothek mit 200 Exponaten stehe zur Verfügung. Habermann dankte Landesverbandsleiter Hans Gerhard Braun dafür, dass das Jubiläum mit der Tagung des Deutschen Marinebunds, die sonst immer in Ingolstadt abgehalten werde, heuer in Weiden gekrönt worden sei.Die von Zweitem Kameradschaftsleiter Bernhard Schön zusammen getragene Chronik der MK trug Klaus Saazer vor. Er berichtete von der Gründung durch 23 gediente Seeleute im "Churpfälzer Hof", von der Blütezeit in den Jahren 1970/71, von "stürmischer See" in den 80er Jahren bis zur Wahl des Kameradschaftsleiters Habermann, der die Gemeinschaft seit 1996 bis heute führt. Erwähnung fanden auch die noch immer bestehende Verbindung zu ehemaligen Besatzungsmitgliedern der "Weiden", die 2006 außer Dienst gestellt worden war, der Beitritt zum Bayerischen Soldatenbund (BSB) und die alljährliche Teilnahme an dessen Traditionsveranstaltungen und denen des Heimatrings.Landtagsabgeordnete Annette Karl würdigte die MK als wichtigen Bestandteil der Weidener Vereinsgesellschaft und lobte Kameradschaftsleiter Habermann, der die Geschicke in einer Zeit übernommen habe, als es der Gemeinschaft nicht so gut gegangen sei. DMB-Vizepräsident Schiebert sagte, dass die Interessen der Marine in Weiden gut vertreten seien. Er bat, nicht zu vergessen, dass, wenn ein Schiff gebaut werde, 40 Prozent der Teile aus Süddeutschland kämen.Landesverbandschef Braun überreichte die Plakette des DMB an Habermann sowie eine finanzielle Zuwendung. Sigi Wild bekam für seine engagierte Arbeit rund um das Jubiläum das Ehrenkreuz des BSB. Josef Lang betonte für den BSB-Kreisverband, man sei stolz, eine MK in den Reihen zu haben. BSB-Bezirksvorsitzender Horst Embacher würdigte die "geleistete Friedensarbeit in 50 Jahren". Uwe Hümmer von der Patenkameradschaft aus Bamberg sowie alle anwesenden Vereine gratulierten mit Geschenken und erhielten im Gegenzug einen kleinen Leuchtturm als Erinnerung. Mit einem "Rees an der Back" zu den Klängen der "Neistedter Zoiglmuse" endete die Feier.