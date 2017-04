Eine freudige Nachricht für alle Eltern, aber auch für Kinder und Jugendliche: Das Schülercafé "Scout" lädt wieder zu Ferienaktionen ein. Noch bis Donnerstag können sich alle Interessenten im Jugendtreff einfinden - auch ohne Anmeldung. Montags startete die Veranstaltungsreihe mit dem Basteln von Osterdekoration. Gegessen wurden Spaghetti mit Gemüsebolognese. Des weiteren finden eine Stadtrallye mit Gewinnen, Osterbrotbacken, ein Ligretto-Turnier und viele weitere spannende Unternehmungen statt. Für vier Euro gibt es täglich ein warmes Mittagessen und Getränke.

Am Donnerstag lädt Magdalena Wildenauer, Leiterin des "Scout", herzlich dazu ein, an der Neugestaltung des Theken-Schilds mitzuwirken. Unter dem Motto "Verewige dich im Scout" können die jungen Leute das alte Kunstwerk in ein neugeschaffenes integrieren.