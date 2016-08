Drei Stunden hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch, 31. August, den Flutkanal nach einem Kind abgesucht. Laut Polizeibericht ging am Dienstag, 30. August, kurz vor 23 Uhr bei der Einsatzzentrale Regensburg die telefonische Mitteilung ein, dass ein Kind beim mittleren Wehr am Flutkanal, bei der Fischaufstiegsstelle, ins Wasser gefallen sei.

Mehrere Jugendliche befanden sich auf dem dortigen Rad-/Gehweg auf dem Nachhauseweg. Sie gaben an, am Ufer ein Geräusch gehört zu haben und beschrieben eine Person, die in den Flutkanal gefallen sein soll.Nach Verständigung der Rettungskräfte erfolgte die Absuche des relevanten Bereiches durch die Feuerwehr Weiden, BRK-Rettungsdienst einschließlich BRK-Wasserwacht aus Weiden und BRK-Wasserwacht aus Neustadt/WN, Weiherhammer, Eschenbach und Teublitz. Der Flutkanal wurde auf einer Länge von circa 200 Metern durch Rettungstaucher der BRK-Wasserwacht sowie mit Booten, auch ausgerüstet mit einem Solargerät, von der Wasserwacht Teublitz und mittels Polizeihubschrauber abgesucht. Auch der angrenzende Uferbereich und die unmittelbare Umgebung wurden in die Absuche einbezogen.Nach etwa drei Stunden brachen die Einsatzkräfte die Suche ergebnislos ab. Auch wurde bislang keine Person als vermisst gemeldet. An dem Einsatz waren rund 60 Rettungskräfte des BRK einschließlich Notfallseelsorger und KIT sowie circa 20 Kräfte der Feuerwehr Weiden beteiligt.