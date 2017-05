(hcz) "Die Jugend ist unsere Zukunft", stellte BRK-Direktor Franz Rath fest. Deshalb sei die Arbeit im Jugendrotkreuz (JRK) genau so wichtig wie in den anderen Rotkreuzgemeinschaften.

Zur Kreisversammlung mit Neuwahlen der Führungskräfte für die nächsten vier Jahre trafen sich Vertreter der Bereitschaftsjugend, der Wasserwacht und des Jugendrotkreuzes. Stephanie Busch, die Leiterin der Jugendarbeit im BRK-Kreisverband Weiden-Neustadt/WN, blickte auf die vergangenen vier Jahre zurück. Die Teilnahme an Schulungen, wie etwa der zum "Juniorhelfer" oder "Trau Dich"-Kursen, jährliche Teilnahme am Kreiswettbewerb, die Beteiligung am Katastrophenschutzkongress und anderen Aktionstagen sowie Freizeitaktivitäten wie die Fahrt zum Bayernpark oder Kegelturniere, hob sie besonders hervor. Zwei JRK-Standorte - Kirchenthumbach und Grafenwöhr - seien "wiederbelebt" worden. In der Grund- und Mittelschule Grafenwöhr sei ein "Schulsanitätsdienst" gegründet worden.Die Neuwahlen bestätigten Busch als Leiterin der Jugendarbeit. Elisabeth Stenzel und Petra Engelmann sind Stellvertreterinnen und als Vertreterinnen von Wasserwacht und Bereitschaftsjugend zugleich Bindeglied zu ihren Organisationen. In den Kreisausschuss kamen Sabine Bernhardt, Katja Wölfl und Martin Baierl. Michael Papacek wird für den JRK-Bezirksausschuss kandidieren.