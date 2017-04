Sehr positiv aufgefallen ist mir bei meinem Gastjahr in Argentinien auch eine Sache: In der Leistungsgesellschaft Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, dass es sehr wichtig, zu wichtig, ist, wie viel man besitzt. Hier in Argentinien wird darauf nicht so viel Wert gelegt. Vielleicht auch, weil hier die meisten etwas ärmer sind. Ich wurde beispielsweise zu einer Freundin nach Hause eingeladen, deren Familie nur ein ziemlich kleines Haus besitzt. Die drei Kinder schlafen alle zusammen in einem Zimmer, in das kaum ihre Betten und ein Schrank passen.

Das hat mich als Deutsche ziemlich erstaunt, doch hier wird das nicht weiter beachtet. Kaum einer ist neidisch auf den Besitz des anderen. In Deutschland ist mir schon oft - auch bei mir selbst - aufgefallen, dass man das Gefühl hat, sich entschuldigen oder vielmehr erklären zu müssen, wenn zum Beispiel die eigene Wohnung etwas kleiner ist, als die manch anderer. Meine Gastschwester hat mir diesen Unterschied damit erklärt, dass Argentinien eine eher feminine Gesellschaft ist, in der andere Werte zählen als in Deutschland mit seiner eher maskulinen Gesellschaft.Doch obwohl diese beiden Länder und Gesellschaften so unterschiedlich sind, identifizieren sich sehr viele Argentinier mit Deutschland oder einem anderen europäischen Land, da ihre Vorfahren mehrheitlich ihre Wurzeln dort haben. Auf diese Herkunft sind viele stolz, ebenso wie einige auf ihren ursprünglich europäischen, der südamerikanischen Sprache angepassten Nachnamen. Zum Beispiel Muller, Berg oder Rot.Tatsächlich kann man hier auch bayerische Spuren finden. Beispielsweise kennt jeder das Oktoberfest. Das wird in vielen Dörfern und Städten gefeiert, bloß im argentinischen Sommer, also in etwa im Februar. In der Kleinstadt Villa General Belgrano wird das größte "Oktoberfest" Argentiniens gefeiert. Meine Gastschwester hat mir außerdem von einem Bus erzählt, auf dem für ein Dorffest in der Nähe geworben wurde. Alle Menschen auf dem Werbeaufdruck hatten Dirndl und Lederhosen an und Filzhüte auf.Manchmal habe ich hier in Argentinien auch Deutschlandflaggen an den Häusern und Straßen gesehen. Gerade letztens erst ist mir ein Mann aufgefallen, der ein schwarz-rot-goldenes Oberteil trug. Somit ist Argentinien also deutscher als ich gedacht hatte und gleichzeitig viel weniger europäisch als die Argentinier selbst denken. Denn letztendlich wissen nur wenige Argentinier, wie es in Deutschland tatsächlich aussieht. Hier gilt es bei vielen als ein nahezu perfektes Land, in dem alles funktioniert und alle Menschen immer pünktlich sind. Wie es der Zufall will, passe ich mit meinen blonden Haaren und blauen Augen ziemlich gut in diese Vorstellung von einer "typischen" Deutschen hinein und wurde schon mehrfach gefragt, ob in Deutschland alle blond sind.Als bei mir das erste Mal die Idee aufgekommen ist, mein Auslandsjahr in Argentinien zu verbringen, wusste ich jedoch auch nicht viel mehr als ein paar Schlagworte: Landessprache Spanisch (beziehungsweise Castellano, die südamerikanische Aussprache von Spanisch), das Nationalgetränk Mate, Tango Argentino, Spontanität und, dass die Argentinier nicht eben für ihre Pünktlichkeit bekannt sind. Diese Dinge haben mich von Anfang an gelockt. Und auch, wenn in der Realität so ziemlich alles anders ist, ich würde ich mich doch immer wieder für Argentinien entscheiden.Bis zum Sommer besuchte Julika Sohr (16) das Augustinus-Gymnasium. Dann, im August, brach sie auf nach Argentinien. Ein Jahr verbringt sie nun in der Stadt Crespo. Von ihren Erlebnissen berichtet sie in loser Reihenfolge.