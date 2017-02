Nicht nur Piraten mögen Popcakes. Also egal, in welcher Verkleidung die Kinder am Faschingsdienstag in der VHS antanzen, sie können buntes Faschingsgebäck genießen. Vorausgesetzt, sie haben vorher eifrig gebacken.

Märchen-Geburtstag

Das ist nur einer von neun Programmpunkten, mit dem Stefanie Holl den Kindern die Faschingsferien vom 27. Februar bis 3. März versüßen will. Sie ist verantwortlich für das neue Projekt "Junge VHS", das in den Herbstferien erstmals angeboten wurde. Vom Rosenmontag bis zum folgenden Freitag stehen nun neun Kurse für die unterschiedlichsten Altersgruppen auf dem Ferienprogramm.An Jugendliche ab 13 Jahren wendet sich Wiebke Wollner mit dem zweitägigen Kurs "IT-Kids - Mac4Kids". Sie wird die Buben und Mädchen am Montag und Dienstag jeweils von 9.15 bis 11.30 Uhr mit der "Apple-Welt" vertraut machen.Für die kulinarischen Genüsse ist Doris Bock zuständig. Sie backt am Rosenmontag unter dem Stichwort "Küchen-Kids" mit Acht- bis Zwölfjährigen "Krapfen, Popcakes, Muffins und Co." . Die Kinder können das Gebäck bunt verzieren und dazu auch selbst bunt kostümiert erscheinen. (9 bis 13 Uhr)."Meine kleine Cocktail-Party" heißt es am Dienstag, wenn Acht- bis Zwölfjährige aus frischem Obst gesunde Säfte mixen und dazu Fingerfood zubereiten."Das Lieblingsessen aller Kinder", schmunzelt Stefanie Holl, wird am Aschermittwoch fabriziert. "Pizza! Pizza!" heißt es für Küchen-Kids ab 4 bis 7 Jahren. Von 9 bis 13 Uhr können sie Pizzen in Herzform oder mit Katzengesichtern, mit raffiniertem Belag versehen, backen und sich dann schmecken lassen.An alle "Kreativ-Kids" wendet sich der Kurs "Indianertrommeln basteln" am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr. Fünf- bis Zwölfjährige werden hier unter Anleitung von Margarete Bayerl Trommeln aus Alltagsgegenständen anfertigen, die sie mit Federn oder Perlen verzieren. Zum Abschluss dürften sie vermutlich auf die Pauke bzw. Trommel hauen."Wie schmeckt Strom?" Unter diesem Motto wendet sich Inger Ehrenhuber an "Forscher-Kids". Auf leicht verständliche Weise wird sie Acht- bis Zwölfjährigen in dem dreitägigen Kurs Grundzüge der Elektrotechnik erklären und aufzeigen, wie man Strom misst. Auch kleine Experimente stehen auf dem Programm. Mittwoch bis Freitag, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr.Einfacher als mit Stricknadeln lassen sich Mützen mit dem sogenannten "Knitting Loom" herstellen, der modernen Version einer Strickliesl. Kinder ab sieben Jahren können das selbst ausprobieren. In einem zweitägigen Kurs am Donnerstag und Freitag, jeweils von 9 bis 13 Uhr.Zwei Kurse für "Küchen-Kids" stehen am Donnerstag und Freitag auch noch an: Das "Perfekte Kinder-Dinner" für Acht- bis Zwölfjährige am Donnerstag von 9 bis 13 Uhr. "Meine kleine Party" am Freitag von 9 bis 13 Uhr wendet sich an die Vier- bis Siebenjährigen.Auch in den Oster- und Pfingstferien wird ein spezielles Ferienprogramm für Kinder angeboten, kündigt Stefanie Holl an. Im kommenden Herbstsemester soll die "Junge VHS" außerdem im regulären Kursangebot noch fester verankert werden. Aktuell ist das - so Sigrid Stilp, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der VHS - mit dem Angebot Kindergeburtstage bereits der Fall. Stefanie Holl und ihre Mitarbeiter übernehmen die Organisation der Feier. Das Motto - zum Beispiel Spiderman oder Mignons - können sich die Kinder selbst aussuchen. Passend dazu wird alles mögliche fabriziert. Ingrid Wiederer hat zu den Themen Mittelalter, Wickinger oder Märchen schon fantasievolle Aktionen auf die Beine gestellt."Die Anfragen sollten aber mindestens vier Wochen vor dem Geburtstag bei uns eingehen", sagt Stefanie Holl. Organisiert werden die Kindergeburtstage außerdem nur freitags oder samstags. Weitere Informationen und Anmeldungen, auch für das Ferienprogramm "Junge VHS", unter der Telefonnummer 0961/481 780.