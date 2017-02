Die Bauarbeiten der Pfarrei St. Konrad schreiten voran. Bei ihrer Hauptversammlung bekommt die lokale Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) neueste Informationen - und dankt mit einer besonderen Fliese.

Mitglieder geehrt

Solidarität mit Spießl

(kzr) In der Zeit um Pfingsten wird's ernst. Dann soll laut Präses Johannes Lukas der Umzug des Pfarrzentrums über die Bühne gehen. Das berichtete der Geistliche bei der Hauptversammlung der KAB St. Konrad. Derzeit liefen Putz- und Estricharbeiten, danach sei der Einbau von Einrichtung und Küche an der Reihe. Ende August schließlich sollen Pfarrheim und Kindergarten abgerissen werden.Eine kleine Unterstützung für die Arbeit bekam Lukas gleich von der KAB. Vorstandssprecher Michael Träger überreichte eine Fliese mit der Zahl 500 darauf. Dahinter verbarg sich eine 500-Euro-Spende, welche ein Überschuss in der Jahresrechnung der KAB erlaubt hatte.Lukas durfte sich dann gleich noch einmal freuen: Kreisvorsitzender Hermann Stadler ehrte ihn mit der roten Nadel des Verbandes. "Diese Nadel wird für besonderes Engagement vergeben, denn Sie haben mitgewirkt, dass im Vorjahr eine neue Vorstandschaft gebildet werden konnte und so der KAB-Verband St. Konrad weiter besteht", begründete Stadler. Weitere Ehrungen für 40 Jahre Mitgliedschaft gingen an Erich Wührl, Max Schüsslbauer, Richard Reischl, Erhard und Monika Bartl. 25 Jahre: Gunda und Hermann Becker, Annerose und Josef Forster, sowie Maria Theresia Walberer.In seinem Jahresbericht vermeldete Sprecher Träger einen kleinen Schwund bei den Mitgliedern auf nunmehr 162 Personen. Zu den gemeinsamen Aktivitäten vergangenes Jahr zählten unter anderem Vorträge, ein Familienkreuzweg oder die KAB-Stammtische. Kassenprüfer Richard Reischl gab seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen ab, eine Nachwahl soll in einer der nächsten Sitzungen folgen.In seiner Ansprache ging Präses Lukas auch auf die Auseinandersetzung des Neunkirchener Pfarrers Armin Spieß mit der AfD ein (wir berichteten). Lukas rief zu Solidarität mit Spießl auf, die Angriffe auf ihn seien teils unbeschreiblich gewesen.Kreisvorsitzender Stadler erinnerte unter anderem an die anstehenden Sozialwahlen. Hier träten die KAB, Kolping und des Bundesverband evangelischer Arbeitnehmerorganisationen an. Stadler warb um Aufmerksamkeit für die Abstimmung. Er lud zudem zur ersten Maiandacht, diesmal in Maria Waldrast, ein. Stadtrat Hans Blum betonte in seinem Grußwort, dass am Hammerweg nun die Baukräne in den Himmel wüchsen. Nicht nur die Pfarrei baue, auf dem Möstelgelände versorge nun ein Einkaufsmarkt die Bewohner - und auch beim Turnerbund entstehe ein kleiner neuer Stadtteil.