Die Spargelsaison hatte so gut begonnen. Bereits Anfang April konnten die Brunners die ersten Stangen ernten. Und jetzt? "Den Spargel friert", formuliert es Helga Brunner vom gleichnamigen Hof kurz und knapp. Und wenn dem Spargel kalt ist, kommt er nicht aus dem Boden. "Normalerweise wächst er bis zu fünf Zentimeter am Tag", erklärt die Bäuerin. "Normalerweise", das sind Bodentemperaturen zwischen 12 und 15 Grad.

"Bei kaltem Wetter passiert gar nichts, und wir können nur das ernten, was oben steht", bedauert Brunner. Mit Ernteeinbußen rechnet sie aber nicht. "Um die zehn Tage schlechtes Wetter hält er schon aus." Der Spargel wachse nur langsamer, wodurch möglicherweise die Qualität ein wenig leiden könnte. "Die Schale ist dann härter." Auch am Preis ändert sich trotz der Wachstumsverzögerung nichts. "Wir haben einen festen Preis, egal ob die Ernte gut oder schlecht ist."Zudem blickt die Landwirtin optimistisch auf die nächsten Tage. "Es wird milder." Sie hofft, dass die rund 15 Erntehelfer auf den drei Hektar Spargelfeldern bald wieder genug zu tun haben. Dürfte sich die Bäuerin das Wetter bis Ende Juni - so lange geht die Saison - aussuchen, wünscht sie sich Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad. "Nicht mehr, sonst verbrennt der Spargel." Am Tag sollte die Sonne scheinen, nachts sollte es leicht regnen. Das wäre das perfekte Spargelwetter.