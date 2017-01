(kzr) Da kann man von einem leichten Aufwind sprechen: Nach Jahren des Rückgangs erlebt der Kanarienzucht- und Vogelschutzverein Weiden und Umgebung wieder eine Trendwende bei den Mitgliedern: Drei Austritten stehen acht Neuaufnahmen gegenüber. Auch in diesem Jahr will sich der Verein verstärkt der Öffentlichkeit präsentieren. Nicht nur soll die beliebte Vogelstimmenwanderung wiederholt werden. Auch am Kinderbürgerfest will sich der Verein beteiligen und mit einem Stand sowie Volieren glänzen.

Zuvor regelte der Verein bei der Hauptversammlung in der "Fichteklause" aber Personalfragen. Bei den Neuwahlen gab es fürs den Kassenwart zwei Kandidaten. Amtsinhaber Norman Bauer stellte sich wieder zur Verfügung. Daneben schlug Vorsitzender Engelbert Holl die bisherige Schriftführerin Sibylle Teichmann als Kassiererin vor. Letztlich stimmten die Mitglieder für sie. Auch ihr Amt als Schriftführerin behält sie.Die weiteren Ergebnisse: Vorsitzender Holl, Stellvertreter Klaus Sander. Als Revisor bleibt Wilhelm Hößl, für die bisherige zweite Kassenprüferin Teichmann rückt Herbert Gaida nach. Wilhelm Hößl bleibt auch Gerätewart, Jugendwart ist Martin Eisenreich. Um die Homepage kümmern sich Herbert Gaida und Rebecca Seidl. In seinem Rückblick erinnerte Holl an Referate zum "Vogel des Jahres" und über den "Prachtfink". Auch Ehrungen standen an. Für 50 Jahre : Erich Bock. 40 Jahre : Gerhard Lederer senior. 20 Jahre : Dr. Heinrich Bücherl, Ralph-Roger Bitzer und Karin Wach. Festgelegt haben die Mitglieder die nächste Monatsversammlung auf Freitag, 10. Februar. Sie läuft im Café Baumgärtl in Windischeschenbach, weil zahlreiche Mitglieder aus dieser Gegend stammen.