Trotz des schlechten Wetters Anfang des Jahres paddelten die Weidener Kanuten wieder hervorragende Ergebnisse. Dies bezeugen die Oberpfalzliste und die Bayernliste mit den Ergebnissen des Wandersports für das Fahrtenjahr 2015/2016, herausgegeben vom Bezirksvorsitzenden Karlheinz Baumer.

Fast 4000 Kilometer

Die Wanderwartin Ingeborg Rudnik erhielt von den Schülern und der Jugend 18 Fahrtenbücher zur Auflistung. Die reiselustigen Sportler waren auf 63 Gewässern in Deutschland, Österreich, Italien, Polen, Slowenien, Kroatien, Frankreich und Norwegen unterwegs. Die Kilometer wurden auf Gewässern der Schwierigkeit 1 bis 4 unfallfrei erpaddelt. Die Jugendlichen legten in ihrer Kilometerleistung enorm zu und schafften 1 650 Kilometer und somit den zweiten Platz im Bezirk. Der fleißigste Schüler mit 225 Kilometern war Felix Hüttinger. Er sicherte sich die Schüler-Bronzemedaille. Tom Rudnik (103 Kilometer) eroberte sich den zweiten Platz. Beide sind sieben Jahre alt. Bei den Jugendlichen glänzt Luca Henschke mit 353 gefolgt von Stefan Eller mit 222 Kilometern.35 Fahrtenbücher der Erwachsenen dokumentieren 15 958 Kilometer. Dazu steuerte auch heuer wieder Leif Zimmermann 3 940 Kilometern bei. Mit seiner hervorragenden Leistung setzte er sich an die Spitze im Verein und des Kanubezirkes Oberpfalz. In Bayerns Bestenliste steht er auf dem zweiten Platz. Er erhält das Wanderfahrerabzeichen Gold Sonderstufe 20. Heribert Stock mit 731 Kilometer erpaddelte sich Gold Sonderstufe 25. Auf Vereinsebene folgen Anita und Manfred Weichselmann (1858), Ilse Stock (709), Rudolf Frieser (608), Ingeborg Rudnik (600), Irene Frieser (509), alle Gold-Wiederholung. Manfred Schmidt mit 1 014 und Günther Stamm mit 874 Kilometern erwarben die Wanderfahrermedaille in Bronze.In der Bayern-Bestenliste mit über 1000 Kilometern werden das Ehepaar Anita und Manfred Weichselmann sowie Manfred Schmidt aufgeführt. Unter den zwölf Vereinen der Oberpfalz platziert sich Kanu Weiden mit 17 608 Kilometern Gesamtleistung auf dem dritten Platz, ebenso bayernweit bei 52 Vereinen, freute sich Vorsitzender Marcus Rudnik.