Es sind unruhige Zeiten in der Welt. Doch Christen müssen keine Angst vor dem Terror haben und können stattdessen Frieden suchen. Warum, das erfahren die Gläubigen im Karfreitagsgottesdienst in der Michaelskirche.

Es ist lächerlich, Christus mit Bomben bekämpfen zu wollen. Dekan Wenrich Slenczka

(sbü) Ein Gedanke zog sich wie ein roter Faden durch den Gottesdienst in St. Michael. Dekan Wenrich Slenczka formulierte ihn gleich zu Beginn: "Aller Schrecken der Welt liegt auf dem einen, der am Kreuze hängt." Gebete, Lieder und vor allem die Texte des Lukas-Evangeliums zu Karfreitag stellten immer wieder die Bedeutung des Todes Jesu für die Menschen in den Mittelpunkt. Am ausführlichsten behandelte der Dekan dieses Thema aber in seiner Predigt. Dort hörten die Zuhörer auch teils direkte, teils indirekte Bezüge zu aktuellen Ereignissen in der Politik und dem Weltgeschehen.Im Hinblick auf die Anschläge der vergangenen Tage und Wochen erklärte Slenczka, "es ist lächerlich, Christus mit Bomben bekämpfen zu wollen". Anhand der Geschehnisse bei der Kreuzigung Jesu machte der Dekan dies deutlich: Mitten im größten Unrecht habe Jesus gesagt: "Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun." Der Satz wirke fast schon wie eine Entschuldigung. "Wer schafft das zu sagen im Angesicht des Terrorismus'?" Nur Jesus, lautete die Antwort. Er sei dadurch stärker als das Unrecht.Auch einen weiteren Text aus dem Lukas-Evangelium für den Karfreitag griff der Dekan auf. "Bist du der Juden König, so hilf dir selber", spotteten die römischen Soldaten. So rufe man nach denen, die sich durchsetzen, folgerte Slenczka in seiner Predigt. Auch könnten wir uns in den Spöttern am Kreuz selbst erkennen. "Wir sind es, die gaffen, und wir sehen nicht den Retter, sondern suchen die Rettung in den starken Worten." Auch in den beiden zusammen mit Jesus gekreuzigten "Übeltätern" könnten wir uns ebenfalls selbst erkennen. Und: Für denjenigen unter den beiden, der die Unschuld von Jesus gesehen habe, "wurde der Weg ins Paradies geöffnet".Entsprechendes gelte auch für den römischen Hauptmann, der sagte: "Fürwahr, dieser ist ein frommer Mann gewesen." Die Schlussfolgerung aus diesen Geschehnissen sei: "Er steigt nicht vom Kreuz, er stirbt, damit wir leben." Es gelte, "der Glaube an Jesus macht uns stark, stärker als das Unrecht". So könnten wir auch den Frieden mit denjenigen suchen, die unsere Feinde sind, und keine Angst vor dem Terror haben.In dem sich anschließenden Choral wurde deshalb auch das Kreuz als "der Baum des Paradieses" besungen. Hanns-Friedrich Kaiser spielte an der Orgel und dirigierte den Chor von St. Michael zur Musik von Johann Sebastian Bach. Im Schlussgebet lautete die Bitte: "Lass uns teilhaben an deinem Sieg über den Tod."