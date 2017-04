Idyll auf dem Bergbauernhof. Ein dichtender Preuße, der für Eifersucht sorgt. Turbulenzen und schließlich ein überraschendes Ende. Die Zutaten für eine "heitere, unglaubhafte, doch durchaus mögliche Begebenheit in drei Akten", wie sie die katholische Theaterjugend Neunkirchen angekündigt hat, stimmen.

(hcz) Gut 70 Zuschauer hatten am Freitag ihre Freude an der Premiere des Stücks "Zwoa harte Nüß" von Ulla Kling im katholischen Pfarrsaal von Neunkirchen.Loisl und Mirzl, Knecht und Magd auf dem Hof von Severin und Walburga Lechner, machen sich nicht viel auseinander. Loisl: "Drum binde ich mich nie an ein Weib - weil ich weiß, dass des mich reit." Eine Tages verschlägt es aber den dichtenden "Preiß'n" Siegfried Schreiberling in die abgelegene Bergwelt. Der Poet macht sich an die einfältige Mirzl heran ("die Tau behaftete Rose der Berge"). Seine später anreisenden Eltern sorgen für weitere Verwicklungen. Pantoffelheld Isidor kommt stockbesoffen aus dem Tal zurück und verwandelt sich unter Knecht Loisls Einfluss zu einem richtigen Mannsbild.Es kommt, wie es kommen muss: Plötzlich kämpft Knecht Loisl doch um seine Mirzl. Und Dichter Siegfried resigniert: "Zu Tode bin ich nun betrübt. Du, Mirzl, hast mich nie gelübt!". Die Überraschung am Ende: Findelkind Mirzl ist auch noch eine gute Partie.Das Theaterstück sorgte zwei Stunden lang für erfrischende Unterhaltung. Mehrmals gab es begeisterten Szenenapplaus für die herrliche Situationskomik und die holprigen Verse der dichtenden Mitwirkenden. Die jungen Akteure der katholischen Theaterjugend spielten professionelles Bauerntheater, jedoch niemals aufgesetzt oder übertrieben.Simon Boll, ein 20-jähriger Produktdesigner aus Waldsassen, der den Loisl gab und Tanja Weismeier, eine 21-jährige Kauffrau aus Luhe, als einfältige Mirzl, sorgten mit ihrer wunderbaren Darstellung der zentralen Figuren für ein herrliches Theatererlebnis. Genauso hatten die weiteren Schauspieler aus Trippach, Latsch, Neunkirchen und Frauenricht den lang anhaltenden Applaus der Zuschauer verdient: Julian Hartwich als Severin, Lisa Weismeier als Walburga, Moritz Egeter als Siegfried, Laura Wiesnet als Brunhilde, Victoria Wiesnet als Isidor sowie die erst 14-jährige Hannah Suttner als Polizist und Luisa Auer als "Kräuter-Zenz". Als Souffleuse fungierte Julia Egeter. Regie führte Alma Kandler.Schade, dass es, außer am Samstag und Sonntag, keine weiteren Aufführungen gab. Stück und Schauspieler wären im zehnten Jahr des Bestehens der katholischen Theaterjugend Neunkirchen noch viel öfter sehenswert gewesen.