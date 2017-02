Ein recht langes Leben führt inzwischen der Katholische Frauenbund St. Johannes. Bei der Feier zum 40. Geburtstag bekommen die Damen Anregungen für ein gelungenes Leben.

Grenzenlose Liebe

Mitglieder geehrt

Erfolgsdenken - das präge momentan die Gesellschaft. Dem ordneten die Menschen all ihr Tun und Handeln unter. Aber ob das dann auch zu einem gelungenen Dasein führe, daran äußerte Pater Dr. Jakob Seitz am Samstag bei der 40-Jahr-Feier des Katholischen Frauenbunds von St. Johannes schon seine Zweifel. Der Mensch sei eben "zahlenfixiert" und auf Erfolg gebürstet.In Wirklichkeit wisse keiner, was andere Menschen von dem, was man ihnen anbiete, auch innerlich mitnähmen, unterstrich der Geistliche im Pfarrheim. Man müsse vielmehr einfach gebündelt all seine Begabungen und Talente einsetzen und entfalten und darauf hoffen, dass die von den Mitmenschen angenommen würden. "Am besten neidfrei."Schon in seiner Festpredigt versuchte der Pater, den Satz Jesu zu definieren: "Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist." Damit könne man Menschen ängstigen, sagte er. Denn im Umkehrschluss würde der biblische Anspruch lauten, dass derjenige, der nicht nach oben rausche, sich einfach nur nicht bemühe. Ein "Muss" könne das Leben erschweren. "Wir werden nie vollkommen und perfekt sein." Denn nur einer sei vollkommen: Gott selbst. Deshalb stecke in Jesu Aussage vor allem jene Botschaft, dass die Liebe grenzenlos sei, wie auch die des himmlischen Vaters.Vorsitzende Doris Zeitler erinnerte an die Anfänge, als sich im Februar 1977 36 Frauen zur Gründung des Zweigvereins St. Johannes trafen. Unter Führung von Hedwig Haider habe sich der Verein entwickelt und 100 Mitglieder erreicht. Nach 16 Jahren habe Haider das Zepter an Angela Roßmann übergegeben, die es dann an Anna Walch weiterreichte. Als geistliche Beiräte würdigte Doris Zeitler die Stadtpfarrer Anton Breu, Karl Breu, Georg Schönberger und Gerhard Pausch.Beim Empfang in Pfarrheim ließ Zeitler die vergangene Aufgabenfülle des Frauenbundes Revue passieren. Unter anderem zählte sie auf: Reisen, Bühnenauftritte und Monatsversammlungen. Für den 15. Oktober kündigte sie ein Konzert mit Brigitte Traeger unter dem Titel "Die Barmherzigkeit Gottes" in St. Johannes an.Die Goldnadel des Frauenbunds bekamen für ihre 40-jährige Treue: Hedwig Haider, Renate Summer, Elfriede Schmalzl und Evi Butz. Ebenso die Gründungsmitglieder Ilse Gatzka, Elfriede Karban und Anna Walch. Ferner Frauen, die ebenfalls 1977 in den Verein eintraten: Frieda Hirsch, Annelies Kellner, Christa Rößler, Martha Schießl, Rosemarie Sederer, Elisabeth Kappl, Hildegard Müller und Traudl Haberkorn.