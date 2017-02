Kein Nachfolger in Sicht: BBV-Kreisobmann tritt nochmals an

Ein Nachfolger war weit und breit nicht in Sicht. Also tritt Josef Fütterer doch nochmal als Kreisobmann des Bauernverbands an. Und er holt ein überragendes Stimmenergebnis.

Verluste durch Stromtrasse

Neuwahlen Bezirksgeschäftsführer Peter Huber leitete die Neuwahl des Kreisvorstandes des Kreisvorstandes. 68 Ortsobmänner waren stimmberechtigt im Weidener Postkellersaal. Kreisobmann bleibt Josef Fütterer aus Friedersreuth, der einen Milchvieh- und Ackerbaubetreib und Waldbewirtschaftung betreibt. Stellvertreter ist Karl Bäumler mit Hof in Halmersricht, neuer zweiter Stellvertreter Martin Görl aus Ullersricht, der für den Rinderzuchtverband Schwandorf Besamungen vornimmt und einen Hof bewirtschaftet. Beiräte: Christian Pschierer (Penzenreuth), Hans Kick (Grünau), Gerhard Walter (Münchsreuth), Martin Kick (Tännesberg), Markus Schicketanz (Vorbach), Georg Kick (Burgtreswitz), Thomas Bodensteiner (Edeldorf) und Christian Weiß (Ödwalpertsreuth). (rdo)

/Neustadt. Beifall brandete im vollen Postkellersaal auf, als Josef Fütterer seine Bereitschaft erklärte, für eine zweite fünfjährige Amtsperiode als BBV-Kreisobmann zu kandidieren. Das nahezu 100-prozentige Wahlergebnis zeigt, dass der Friedersreuther die Interessen der Landwirte zu deren Zufriedenheit vertreten hatte.Eigentlich wollte Fütterer sein Amt abgeben, aber mangels Nachfolger trat er ein weiteres Mal an. Mit Karl Bäumler und - neu - Martin Görl aus Ullersricht stehen künftig zwei Stellvertreter bereit, um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Die vergangenen fünf Jahre seien eine bewegte Zeit gewesen, sagte Fütterer zurück, der bei einem Arbeitsunfalles im Januar einen Sehnenriss am linken Knie erlitt und momentan etwas kürzer treten muss. Der Obmann blickte auf die Neufassung der EU-Agrarpolitik 2012/13, die Einführung von "Greening" mit ökologischen Vorrangflächen und Ausgleichszahlungen, zurück. Die seit 2013 laufende Novellierung der Düngeverordnung befinde sich auf der Zielgeraden. Man setze auf eine Zusammenarbeit mit der OTH.Künftige Belastungen erkennt Fütterer im Neubau des Ostbayernrings. Durch die HGÜ-Leitung werde wertvoller landwirtschaftlicher Boden zerstört. Die Landwirte pochten auf andauernde Ausgleichszahlungen, um die Verluste auszugleichen, wie der Kreisobmann und Hans Kick aus Grünau verdeutlichten. Ferner sei Eindämmung von Schwarzwild- und Biberschäden im Auge zu behalten. BBV-Bezirksvorsitzender Franz Kustner lobte die Übernahme der Interessensvertretung durch die bisherigen und neuen Ortsobmänner in der 16. Wahlperiode.Direktor Siegfried Kiener vom Amt für Landwirtschaft nannte den BBV eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, die Aufgaben im Sozial- und Bildungsbereich übernehme. In seinem Grußwort auch im Namen von Landrat Andreas Meier machte OB Kurt Seggewiß den Landwirten ein dickes Kompliment als kompetente Ansprechpartner im Netzwerk landwirtschaftlicher Organisationen. Die Grüße der Landfrauen überbrachte Petra Hager. Sie lud zum Seminar "Notfallbetreuung" am 9. und 10. März im Haus Johannistal ein.