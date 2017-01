Kein Stress bei Roboter-OP

In der Industrie werden Roboter längst massenweise eingesetzt. Doch wenn es um Operationen im Krankenhaus feht, kommen Ängste auf. Eine OTH-Veranstaltung bringt neue Erkenntnisse.

Groß wie eine Coladose

Einsatz nach Unfällen

Der Roboter ist Helfer, er operiert nicht. Dr. Christian Doenitz

(sbü) Gleich zu Beginn des Jahres präsentiert die OTH Amberg-Weiden ein Musterbeispiel für Fortschritte in der Medizin. Vorgestellt wird in der Reihe Ringvorlesungen ein Mini-Robotersystem für Wirbelsäulenoperationen. Es wurde unter dem Namen "Renaissance" von einer israelischen Firma entwickelt und kommt seit mehr als zwei Jahren am Universitätsklinikum in Regensburg zum Einsatz. Regensburg ist neben Mainz bisher der einzige Einsatzort dieser Operationstechnik."Bei herkömmlichen Wirbelsäulenoperationen mussten wir 20 bis 30 Zentimeter lang den Rücken aufschneiden, die Muskulatur wegschieben und dann die Schrauben von Hand hineindrehen", berichtet Dr. Christian Doenitz, Oberarzt und Leiter des Wirbelsäulenschwerpunkts der Klinik für Neurochirurgie des Universitätsklinikums Regensburg. Eine völlig andere Vorgehensweise schildert der Mediziner dann anhand zahlreicher Präsentationsbilder und Filmaufnahmen.Dabei würde die größte geistige Arbeit des Chirurgen bereits vor der Operation abgeschlossen. Jeder Eingriff wird mit einer 3-D-Software anhand von CT-Bildern vom Arzt im Detail millimetergenau vorausgeplant. Alle anatomischen Besonderheiten sowie die Größe der benötigten Implantate könnten so im Vorfeld berücksichtigt werden. Der Mini-Roboter - "in der Größe einer Cola-Dose" - führt aus, was vorher geplant und abgespeichert wurde."Die Stärke des Robotersystems ist die Software", stellt Doenitz fest. Mit vielen Argumenten beschreibt er die Vorteile dieser Robotertechnik. "Die Operation ist stressfreier, schneller, sicherer." Mit nur wenigen kleinen Einschnitten könne der "minimalinvasive Eingriff" erfolgen. Der Körper könne sich schneller erholen, Schmerzen würden reduziert. Einen besonders großen Vorteil sieht der Mediziner in der hohen Präzision, mit der Schrauben und Implantate gesetzt werden.Weitere Vorteile: "30 Prozent weniger OP-Zeit und 50 Prozent weniger Röntgenstrahlen." Der Blutverlust sei geringer.Die Erfolgsquote beziffert Doenitz mit 98,9 Prozent bei idealer Implantatlage ohne neurologische Komplikationen. Nur zwei Mal sei der Roboter bisher ausgefallen, darunter der Fall eines Patienten mit einem BMI von 45. Die genannten Zahlen basieren auf 101 operierten Patienten. Mit einigen Argumenten relativierte Doenitz allerdings auch die Erfolgsgeschichte des "Renaissance". Die Anschaffungskosten liegen bei circa einer Million Euro. Noch gebe es auch grundsätzliche Risiken, wie zum Beispiel "nicht fest genug sitzende Markerklemmen". Insoweit bestehe für Medizintechniker auch noch Verbesserungsbedarf.Mit zunehmendem Robotereinsatz gehe möglicherweise "das medizinische Wissen im Zuge der Technik verloren". Vielleicht komme so eines Tages die Zeit, in der Ärzte ohne Robotereinsatz nicht mehr operieren können. Um die Angst vor dem Robotereinsatz den Patienten zu nehmen, sagt Doenitz: "Der Roboter ist Helfer, er operiert nicht." Keinesfalls würde blind auf die Technik vertraut. Schließlich handele es sich nicht um künstliche Intelligenz.Als Krankheitsbilder, die den Einsatz des "Renaissance" möglich machen, nennt Doenitz vor allem Fälle, in denen eine Wirbelsäulenversteifung erforderlich sei. Das könnten die Spinalkanalstenose, ein gebrochener Wirbel infolge eines Unfalls oder auch Abnutzungserscheinungen in höherem Alter sein. Auch das so genannte Wirbelgleiten, bei dem sich Wirbelkörper verschieben und Nerven einklemmen, zähle dazu.