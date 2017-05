Keine Probleme mit der Hygiene

(sbü) Bakterien und Viren begleiten unser ganzes Leben. Verhindert werden muss, dass sie Schaden anrichten. Das Thema des dritten Aktionstages im Rahmen des Projekts OTHealthy lautete daher "Hygiene und Infektionsschutz".

Auch diesmal hatte eine Studentengruppe unter Leitung von Professor Dr. Clemens Bulitta ein informatives Nachmittagsprogramm zusammengestellt. Mit den Aktionstagen öffnet sich die Hochschule für die Öffentlichkeit und will auf die Inhalte der praxisorientierten Forschung im Studienbereich Medizintechnik aufmerksam machen. Wissenschaftler arbeiten zum Beispiel an der Entwicklung von Substanzen für dauerhaft keimfreie Oberflächen von medizinischen Geräten.Informationsstände von AOK, Techniker-Krankenkasse und des Klinikums Nordoberpfalz informierten und boten den Besuchern eigene Betätigungsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt des Programms stand der Vortrag von Bulitta über Hygieneschutzmaßnahmen und Infektionsvorbeugung. Im Vortrag ging es um praktische Hygienefragen. "Bakterien und Viren begleiten uns das ganze Leben lang", stellte Bulitta fest. Deshalb sei es wichtig, "Hygiene mit Vernunft" zu praktizieren, also vor allem in Risikobereichen vorzubeugen. "Ich warne davor, alles steril zu halten.""Im Kühlschrank sind meist mehr Erreger als auf der Klobrille" oder "Küssen ist die beste Form des Bakterienaustauschs" waren Sätze des Wissenschaftlers. Wasch- und Spüllappen und Zahnbürsten, aber auch Warmlufttrockner für die Hände und Smartphones seien Träger vieler Erreger. Normalerweise sei dies unschädlich, problematisch wird es, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Risiken müssten deshalb vor allem in den gefährdeten Bereichen vermieden werden - insbesondere im Krankenhaus. Infektionsketten müssten unterbrochen werden. "Das beste Mittel ist nach wie vor das Händewaschen." Der Zeitaufwand betrage täglich 1,5 Stunden, wenn eine Fachkraft im Krankenhaus sich im zwingend erforderlichen Umfang ihre Hände wäscht.Der nächste Aktionstag findet am 17. Mai statt. Thema: "Ernährung und Darmkrebsvorsorge".