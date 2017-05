1440 Klassen haben sich für die aktuelle Staffel der Kika-Quizsendung "Die beste Klasse Deutschlands" beworben. 32 wurden zu den Wochenshows eingeladen. Dazu gehört auch die 7c des Augustinus-Gymnasiums. Im März traten sie gegen das Ökumenische Domgymnasium Magdeburg an. Wie sich die Schüler dabei geschlagen haben? Das wird noch nicht verraten.

Zu sehen ist die Sendung am Dienstag, 16. Mai, um 19.25 Uhr im Kika. Sollten die Weidener mehr Punkte gesammelt haben als ihre Gegner aus Magdeburg, kommen sie ins Wochenfinale. Dort treten die vier besten Teams der jeweiligen Woche gegeneinander an. Der Sieger zieht ins Superfinale ein, das am Samstag, 3. Juni, um 10 Uhr im Ersten zu sehen sein wird. Am Ende gewinnt "die beste Klasse Deutschlands" eine Reise nach Madrid.