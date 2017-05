(uz) Das Wetter hielt durch. Die vielen Besucher mussten nicht ins Bundeswehrzelt ausweichen, das Soldaten der Ostmarkkaserne am Vormittag im Eingangsbereich des Kindergartens Lorenz Werthmann aufgestellt hatten. Sie feierten den 25. Geburtstag der Einrichtung im Freien. Und die Gästeliste war lang. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß betonte die gesunde Symbiose zwischen Neubaugebiet Krumme Äcker und Kindergarten.

Bald neue Leiterin

Auf Schatzsuche

Auftakt war eine Andacht mit Stadtpfarrer Gerhard Pausch vom Träger Kirchenstiftung Herz Jesu und den Kindergartenkindern. Im Mittelpunkt standen Jesus, der Menschenfischer, und ein Schiff. Mit diesem Bild wollte die Kindergartenleitung um Carolin Meierhofer, Tanja Zwack und Petra Elsner den Gemeinschaftssinn betonen. So wie Jesus Fischer, Schiffer und die Menschheit um sich versammelt habe, so seien auch hier in den vergangenen 25 Jahren Menschen ein und ausgegangen.Viele der ehemaligen Kindergartenkinder seien heute erwachsen. "Das wollten wir zeigen", sagte Carolin Meierhofer, die derzeit von Kolleginnen des benachbarten Kindergartens Herz Jesu angelernt und die Einrichtung ab September eigenverantwortlich übernehmen wird. Unter den Ehrengästen weilten Sabine Weber von der Caritas und Kindergarten-Geschäftsführer Markus Meier.Ein Dankeschön galt der Vorsitzenden des Elternbeirats Miriam Bayer, die sich mit ihrem Team um die Preise am Glücksrad und das leibliche Wohl der Gäste kümmerte. Mit einem Maitanz stellten die Kinder einen Maibaum auf. Aktuell werden im Kindergarten Lorenz Werthmann 49 Kinder in zwei Gruppen betreut.OB Seggewiß dankte den Kleinen, dass sie das Fest so toll mitgestalteten. Dieser Kindergarten habe Tradition. Er sei ein wichtiger Anlaufpunkt für Familien in diesem Sprengel.Im Anschluss an den offiziellen Teil war Spielen angesagt. Die Kinder durften sich Schatzkisten bauen und im Sandkasten auf Schatzsuche nach Halbedelsteinen gehen, "Tattoos" auftragen lassen. Ein Vergelt's Gott galt der Bundeswehr für die Bereitstellung des Zelts sowie den Bediensteten der Stadt Weiden, die in der vergangenen Woche noch eifrig im Außenbereich Hand angelegt hatten.