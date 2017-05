(kzr) Die Attraktion des Maibaumfests im Kindergarten St. Maria ist ausgefallen. Die "Schwarzenbacher Schenkelzinterer" sagten ihren Auftritt angesichts der Wetterlage ab. Dafür erwiesen sich die Kinder als unerschrocken und führten ihr Programm, etwa den Bandltanz um den Maibaum, auf der grünen Wiese auf, so lange die Sonne noch lachte. In feschen Dirndln und Lederhosen begannen die bayerischen Spiele aller 114 Buben und Mädchen, die die Einrichtung besuchen. Zwei Stunden später mussten Akteure und Gäste sich wegen des Regens in die Innenräume verziehen. Und wegen der ausgefallen Attraktion versprach Kindergartenleiterin Christine Schnödt: "Die ,Schenkelzinterer' wollen wir wieder einladen, irgendwann heuer passt es sicherlich einmal."