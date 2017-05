Frühjahr 1991: Die Klagen der Eltern im Stadtteil Stockerhut über fehlende Kindergartenplätze mehren sich. Die Beschwerden werden durch die Jugendhilfeplanung "Kindergarteneinrichtungen" untermauert. Am Freitag feiert der Kindergarten Jubiläum.

Das ist Lorenz Werthmann Mit dem Namen "Lorenz Werthmann" wollte Stadtpfarrer Hermann Eichinger an den weitgehend unbekannten Gründer des Deutschen Caritasverbandes erinnern. Werthmann (1858 bis 1921) war ein katholischer Priester und Sozialpolitiker und rief 1897 in Köln den Caritasverband für das katholische Deutschland ins Leben, der 1921 in Deutscher Caritasverband umbenannt wurde. (uz)

Der ehemalige Leiter des Weidener Jugendamts, Alois Schröpf, erinnert sich: "Intensiv wurde nach einer schnellgreifenden Lösung, nach einem passenden Grundstück und einem Bau- und Betriebsträger gesucht."Die Zeitungsberichterstattung rief den damaligen Stadtpfarrer von Herz Jesu, Hermann Eichinger, auf den Plan. Er unterbreitete dem Oberbürgermeister Hans Schröpf das Angebot, dass die Pfarrkirchenstiftung ein ausreichend großes Grundstück an der Infantriestraße zur Errichtung eines Kindergartens bereitstellen und die Betriebsträgerschaft übernehmen würde.Diese Anregung wurde seitens der Stadt freudig angenommen. Auf dem Grundstück an der Ecke Frauenrichter Straße und Infantriestraße, unmittelbar gegenüber der Ostmarkkaserne, hatte sich einst die Dreifaltigkeitskapelle befunden. Diese war eine Barackenkapelle, die in den 1960er Jahren von Pfarrer Georg Götz errichtet wurde und den amerikanischen Truppen später als Ort der Militärseelsorge beider Konfessionen für Gottesdienste diente. 1972 musste sie baufällig abgerissen werden.Alois Schröpf: "Ich habe in meiner frühen Kindheit und Ministrantenzeit hier auch noch ministriert." Um den Bau möglichst schnell zu realisieren, wurde die Idee einer Holzrahmenbauweise weiterverfolgt und Angebote eingeholt. Der Holzrahmenbau zählt zu den modernen Holzbausystemen, bei der die Wand- und Deckenelemente im Werk bereits weitestgehend vorgefertigt sind. Ein Planer und eine Firma aus dem Raum Augsburg bekamen den Zuschlag. Nachdem alle erforderlichen Beschlüsse gefasst und die Finanzierung gesichert war, wurde der Bau in der Rekordzeit von sechs Wochen fertiggestellt.Der Baubeginn verzögerte sich allerdings um einige Tage, da das Grundstück, das über lange Zeit als Parkplatz für die in der Kaserne stationierten Soldaten gedient hatte, trotz aufgestellter Parkverbots-Schilder nicht freigeräumt war. Erst durch einen deutlichen Appell des Standortältesten wurde der Platz geräumt.Durch den Innenausbau und die Beschaffung der notwendigen Einrichtung zogen noch einige Monate ins Land. Am 8. Januar 1992 wurden die Möbel geliefert und das Haus auf Hochglanz gebracht. Am Montag, 13. Januar 1992, öffnete der zweigruppige Kindergarten für 51 Kinder seine Pforten. Die Einweihung erfolgte am 7. März 1992. Der Kindergarten feiert seinen 25. Geburtstag am Freitag, 14 Uhr, mit einer Andacht und anschließendem Fest.