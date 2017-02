Wer will, findet überall Schlupflöcher. Vor allem in dem neuen Fracking-Gesetz, das ab 11. Februar in Kraft tritt. Das Bündnis "Weidener Becken" will diese Löcher noch rechtzeitig stopfen.

Nur für Verbände

Ansichtssache

Jede Bohrung zu viel

Die Beschwerdeliste der "Abgefrackt"-Mitglieder ist lang: Bürger dürfen sich nicht bei Entscheidungen zum Thema Fracking beteiligen, es gibt keine klar definierten Begriffe, Unternehmen schweigen über ihre Arbeit. "Das neue Gesetz fördert Fracking eher, als es zu verhindern", kritisiert Koordinatorin Hilde Lindner-Hausner. Die Gegner wollen deshalb eine Klage vor den Vereinten Nationen in Genf einreichen. "Wir brauchen ein Gesetz, das Fracking verbietet."Für die Koordinatorin ist "unkonventionelles Fracking" ein Modewort. "Das haben Politiker erfunden, in der Wissenschaft gibt es das gar nicht." In Deutschland ist nur konventionelle Gewinnung erlaubt. Und auch nur dort, wo Erdgas, -öl oder -wärme von allein sprudeln. Bergbauämter nehmen es mit dieser Regelung allerdings nicht so genau. "Sie lassen Unternehmen immer wieder in Gebieten bohren, in denen eigentlich nicht gefrackt werden darf." Das Bündnis fordert deshalb ein Gesetz, welches konventionelle Rohstoff-Gewinnung eindeutig definiert.Ob ein Unternehmen Tiefenbohrungen vornehmen darf, entscheidet der Bundestag. Eine Kommission begleitet die Prozesse. Ein Schritt, an dem sich laut des Gesetzes die Öffentlichkeit beteiligen dürfte. Die Realität sieht aber anders aus: "Mit Öffentlichkeit sind nämlich nur Verbände gemeint, nicht der normale Bürger." Diejenigen, welche die Bohrungen beträfen, bekämen es also als Letztes mit. Ein Behelfsgesetz hätte das ändern sollen, welches der Bundestag schon im Dezember erlassen wollte. "Leider hat sich da nichts getan."Der Gesetzes-Entwurf verbietet zwar unkonventionelles Fracking, lässt aber Erprobungs-Bohrungen zu. Damit hat das Bündnis ein Problem: "Das öffnet Türen, um Fracking in Deutschland zu legalisieren", fürchtet Lindner-Hausner. Zudem hüllen sich Unternehmen über ihre Arbeit und Pläne lieber in Schweigen, wehren mit "Berufsgeheimnis" ab.Firmen, die proben, forschen und messen, müssen ihre Ergebnisse jährlich dem Wirtschaftsministerium vorlegen. Fraglich sei aber, ob sie sich an diese Vereinbarung halten. "Falls ja, wäre interessant zu wissen, ob sie auch negative Ergebnisse ans Ministerium weitergeben." Denn an die Öffentlichkeit trete so gut wie nichts, vor allem nichts Negatives. "Von den Firmen hört man ja meistens nur: ,Wir haben jahrelange Erfahrung'." Mit solchen Floskeln geben sich die Mitglieder in Zukunft nicht mehr zufrieden. Sie fordern, dass Bürger Einblicke in die Arbeit der Unternehmen erhalten, und zwar schon bevor sie eine Erprobungs-Genehmigung bekommen.Wo Fracking Trinkwasser und Wasserschutzgebiete gefährden würde, sind Bohrungen verboten. So schreibt es zumindest das neue Gesetz vor. Aber wie definiert man einen Stoff als nicht wassergefährdend? Oder welche Menge? Und was ist mit Wechselwirkungen? "Hier gibt es auch wieder viel zu viele offene Hintertüren", kritisiert Lindner-Hausner. Bei Bohrungen wird mit einer Flüssigkeit die Erdoberfläche aufgebrochen. "Aber die meisten Firmen wollen nicht verraten, mit was sie die Flüssigkeit anreichern." Doch egal, aus was sich die Gemische zusammensetzen: Was unter der Erde ist, kommt irgendwann auch wieder hoch. "Und das ist radioaktiv", warnt Lindner-Hausner. Eine brüchige Rohrwandverkleidung reicht aus, und das giftige Gemenge tritt zurück an die Oberfläche. "Dann wird es einfach wieder zurück gepresst. "Was sind die Folgen davon? Erdbeben."Für die Koordinatorin ist jede Bohrung eine zu viel. Und jeder Bürger, der sich nicht an der Fracking-Debatte beteiligen kann, ist einer zu wenig. Damit das in Zukunft anders aussieht, hat die Aahrus-Konvention für das Bündnis ein Gutachten bei einem Öko-Büro in Wien beantragt."In den nächsten Monaten müssten wir das Gutachten zurückbekommen", sagt Lindner-Hausner zuversichtlich. Gibt das Büro in der österreichischen Hauptstadt grünes Licht, liegt bald eine Klage bei den Vereinten Nationen in Genf. Für ein Gesetz ohne Schlupflöcher.