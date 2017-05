Mit Vollgas in die Klagewelle. Am Landgericht Weiden sind rund 15 Klagen nach dem VW-Abgasskandal eingereicht worden. Die Kunden verklagen die Händler vor Ort, in einigen Fällen die Volkswagen AG.

Kanzlei wirbt per Facebook

Tiguan-Fall erledigt

Einer der Kläger ist der Engelbert Schedl. Der Weidener Anwalt fährt einen Tiguan, den er in einem Nürnberger Autohaus gekauft hat. Er will sein Geld zurück, abzüglich der gefahrenen Kilometer. Schon im Oktober 2015 habe er den Mangel - den manipulierten Motor - gerügt. Er bekam den Brief, dass eine neue Software aufgespielt werde. Auf diese Nachbesserung habe er das ganze Jahr 2016 gewartet. Ende 2016 wäre die Gewährleistung verjährt. "Ich habe Notbremse gezogen und im Dezember den Rücktritt vom Kauf erklärt. Was sollte ich machen?"Zwar wurde ihm prompt wenige Tage später die Nachrüstung angeboten, die er auch vornehmen ließ. Aber: "Das Vertrauensverhältnis ist gestört." Noch dazu ist er nicht überzeugt, dass das Update folgenlos für den Wagen ist. Schedl hat den Tiguan per Inserat zum Kauf angeboten. Sobald Interessenten gehört hätten, dass sein Auto ein "Schummel-Diesel" sei, sei der Preis um 5000 bis 10 000 Euro nach unten gerauscht. Ihn ärgert, dass der Anwalt seines VW-Händlers einen "Mangel" bestreiten, den sogar VW im Infobrief eingeräumt habe. "Ich zieh' das jetzt durch." Schedl hat seinen Termin bei der Zivilkammer am 13. September.Die Richter haben satt zu tun. Die große Menge der Klagen kommt von der Kanzlei Stoll & Sauer (Freiburg). Die Anwälte aus dem Schwarzwald werben via Facebook intensiv um Kunden. Aktueller Slogan: "#Vwskandal jetzt handeln, Ansprüche verjähren 2017!" Die Kanzlei vertritt nach eigener Auskunft deutschlandweit über 35 000 Geschädigte und führt mehr als 1 700 Klageverfahren.Letzte Woche wurde die erste Stoll-Klage am Landgericht Weiden verhandelt, vertreten durch den Regensburger Anwalt Gerald Tix. Klägerin ist eine Caddy-Fahrerin, die von ihrem Autohaus einen Neuwagen möchte. Problematisch ist in diesem Fall, dass es den Caddy in dieser Ausführung nicht mehr gibt. Vorsitzender Richter Viktor Mihl verkündet seine Entscheidung in sechs Wochen.Für die regionalen Autohäuser ist die Situation nicht einfach. Kaum ist eine Klage vom Tisch, schneit die nächste herein. Anwalt Ulrich Schlamminger vertritt einen Weidener Autohändler, der wegen eines geleasten Tiguans von einem Landkreisbürger auf Preisminderung verklagt worden war. In erster Instanz unterlag das Autohaus und wurde zur Zahlung von 2000 Euro verurteilt. Die Berufungsverhandlung war für 24. Mai vorgesehen. Sie fiel aus, weil sich die Parteien im Vorfeld außergerichtlich einigten. Über den Inhalt wurde Stillschweigen vereinbart.Im Gegensatz zu den USA, wo VW an Kunden freiwillig über 13 Milliarden Euro ausschüttet, ist in Deutschland keine Sammelklage möglich. Jeder muss seine Ansprüche selbst erstreiten. Landauf, landab fallen die Urteile im Nachhall des VW-Skandals höchst unterschiedlich aus. Das Landgericht Regensburg wies eine Klage ab - und sprach in zwei anderen Fällen den Klägern Neuwagen zu.