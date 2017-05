Bereits zum sechsten Mal trafen sich die "Knaben" vom Einschulungsjahrgang 1948/1949 der Pestalozzischule zu einem Klassentreffen in der Waldgaststätte "Strehl". Richard Grasser hatte wieder alles bestens organisiert. Es wurde viel aus vergangenen Tagen, über die gesellschaftlichen Umstände und die damals übliche Erziehungs- und Unterrichtsmethoden erzählt, geschmunzelt und gelacht. Nach einem Gedenken an die verstorbenen Schulkameraden beleuchtete Alois Schröpf in einem Bilderrückblick die alten Zeiten in Kindergarten und Schule und erinnerte mit vielen Schnappschüssen an die bisherigen Klassentreffen.