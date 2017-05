(rdo) Es herrschten strenge Sitten 1957 in der Mädchenmittelschule - sowohl bei der Kleiderordnung als auch zwischen den Konfessionen. Daran erinnerten sich die 28 Schulkameradinnen der Klassen 10a und 10b, die vor 60 Jahren ihren Abschluss feierten in der Almhütte.

In der mitgebrachten schriftlichen Anordnung hieß damals: "Die Schülerinnen unserer Mädchenmittelschule besuchen keine Eisdielen, Bars, Gaststätten, ungute Lichtbildervorträge und ähnliches. An unserer Schule werden keine Schuhe mit Pfennigabsätzen getragen, desgleichen keine Hosen, keine ärmellosen und zu tief ausgeschnittenen Kleider, vielmehr soll die Kleidung jederzeit gediegen und das Verhalten in und außerhalb der Schule immer einwandfrei sein."1967 verließen in den Klassen 10a und 10b, konfessionell katholisch und evangelisch getrennt, jeweils knapp 50 Schülerinnen, die nahezu nur von Ordensschwestern unterrichtet wurden, nach sieben Jahren Volksschule und drei Klassen Mittelschule die Bildungseinrichtung. Untergebracht war die Schule im Gebäude der heutigen Stötznerschule. Rektorin war damals Schwester Ambrosia.Nach 15 Jahren trafen sich die ehemaligen Klassenkameradinnen zum ersten Mal wieder, seitdem kommen sie im Fünf-Jahres-Rhythmus zusamen. Jedoch fallen den Damen - alle etwa 78 Jahre alt - die Treffen mittlerweile immer schwerer. Deswegen wird es vermutlich das letzte Klassentreffen gewesen sein. Die Organisatorinnen Hannelore Forster und Ilse Waldhier verrieten aber, dass es den Stammtisch im Café Büttner jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 14.30 Uhr weiter geben wird.Die weiteste Anreise hatte Thea Schmidt aus Bad Sobernheim an der Nahe (420 Kilometer). Schwester Rosa Kaminsky vom Orden der Missionsbenediktinerinnen kam aus Bernried am Starnberger See.