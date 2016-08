"Wir verlieren einen loyalen und ungemein engagierten Mitarbeiter", sagte Vorstand Josef Götz zur Verabschiedung am Freitagnachmittag. Seit der Gründung der Kliniken AG vor 10 Jahren war der Neustädter als Leitung der Medizintechnik tätig. Götz blickte in seiner Ansprache auf die langjährige berufliche Laufbahn von Vilas zurück: "Nicht nur in seiner Funktion als Leiter der Medizintechnik hat er sich um unser Unternehmen verdient gemacht - auch bei der Ausbildung des Nachwuchses und bei der Übernahme von speziellen und organisatorischen Aufgaben", erklärte der Vorstand. Er nannte Vilas Einsatz bei verschiedenen Messen, die Organisation von Betriebs- und Sommerfesten oder die Übernahme des Nikolaus-Dienstes. Götz lobte den Ehemaligen: "Er hat einen sich schnell entwickelnden Bereich geprägt und seinem Nachfolger Simon Woppert eine bestens aufgestellte Abteilung übergeben". Und: " Mit seinem Ausscheiden verlieren wir ein Original."Für Hans Kaltenecker , den ehemaligen Chef des Neustädters, verlas Götz dessen Grußwort. "Juan war ein kompetenter, ehrgeiziger und zuverlässiger Mitarbeiter", hieß es darin. Habe die Medizintechnik bei Vilas' Einstieg noch eine eher untergeordnete Rolle gespielt, sei sie heutzutage für eine hochmoderne Medizin unablässig, schrieb Kaltenecker. Er wünschte Vilas für seinen Start in einen neuen Lebensabschnitt nur das Beste.Auch die dienstältesten Kollegen Rita Stadler , ehemalige Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, und Georg Schmauß , Leiter der Zentralen Technik, blickten auf eine "abwechslungsreiche, fruchtbare und sehr schöne Zeit" mit Vilas zurück. Prokurist und Personalchef Martin Neuhaus plauderte etwas aus dem Nähkästchen von "Monchitos" Karriere. Er verpackte dies in "die Geschichte des mit einer chefarzt-ähnlichen Stellung ausgestatteten Spaniers, dessen Geschichte aufgrund eines archäologischen Fundes beim Bau des achten Abschnittes bis auf das Jahr 51 v. Chr. zurückreicht".Vilas gab ebenfalls ein paar Anekdoten preis. Er dankte allen ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern der Kliniken Nordoberpfalz AG für die Unterstützung, und wünschte seinem Nachfolger alles Gute. Allerdings ist es kein endgültiges "Auf Wiedersehen", denn Vilas bleibt dem Hause unterstützend und beratend erhalten. So hat er bereits zugesagt, sich um die Organisation des diesjährigen AG-Weihnachtsmarktes zu kümmern.