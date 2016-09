Diesen Termin sollten sich Ärzte, Hebammen, Arzthelferinnen und Kinderkrankenschwestern vormerken: Die Kinderklinik sowie die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe bieten am Mittwoch, 14. September, ab 17 Uhr in der Personalcafeteria in der Gabelsberger Straße eine Perinatologische Fortbildung mit zwei Workshop-Angeboten.

Zum Programm: Dr. Fritz Schneble, Chefarzt der Kinderklinik, begrüßt um 17 Uhr die Teilnehmer und stellt das Perinatalzentrum (PNZ) Nordostbayern vor. Um 17.20 Uhr starten die Workshops, wobei sich der erste vor allem an Frauenärzte und Ärzte richtet. Erfahrene Ultraschalluntersucher geben ein Update zur erweiterten Organdiagnostik in der 20. Schwangerschaftswoche.In Workshop II gibt es die Möglichkeit, die Neugeborenen-Reanimation entsprechend den aktuellen Leitlinien praktisch zu trainieren. Es schließt sich eine Feedback- und Diskussionsrunde an, zudem besteht ab 19 Uhr die Möglichkeit zur Führung durch die Frühgeborenen-Station und den Kreißsaal. Für die Veranstaltung sind Punkte bei der Landesärztekammer beantragt.Anmeldungen unter 09 61/303-33 52, Fax: 09 61/303-33 56, E-Mail: claudia.kick@kliniken-nordoberpfalz.ag.