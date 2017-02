Die Grippewelle hat am Mittwochnachmittag kurzfristig auch das Klinikum erreicht. Ursache waren Engpässe in der Region, die zu einem vermehrten Andrang in Weiden sorgten. Durch kurzfristige Maßnahmen sei aber wieder Platz geschaffen worden, ließ der Ärztliche Direktor der Kliniken AG, Dr. Thomas Egginger, über eine Sprecherin mitteilen. So seien Patienten einen Tag früher als geplant entlassen und nicht besonders dringliche Operationen verschoben worden. Schon am Donnerstagmorgen sei die Lage wieder deutlich entspannter gewesen. Und nicht mit der Situation zum Beispiel in Nürnberg zu vergleichen. Dort herrsche "Land unter", hatte die "Süddeutsche Zeitung" einen Kliniken-Sprecher zitiert. Internistische Notaufnahmen mussten sich zeitweise bei den Rettungsdiensten abmelden. Neue Patienten konnten nicht mehr aufgenommen werden. Deshalb ein grundsätzlicher Appell an Erkrankte. Sie sollen zunächst ihren Hausarzt oder andere niedergelassene Ärzte kontaktieren. Sie können klären, ob die Aufnahme im Krankenhaus unbedingt notwendig ist. In Bayern sind in diesem Winter bereits 6000 Menschen an Influenza erkrankt, also an der richtigen Virus-Grippe und nicht nur am grippalen Infekt. Trotzdem ist nach Auffassung von Gesundheitsministerin Melanie Huml der Höhepunkt der Grippewelle damit noch nicht erreicht.