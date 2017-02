Mit einem Wasserschaden der besonderen Art kämpft die Pfarrei Maria Waldrast. Der Fußboden in der Kirche wölbt sich nach oben. Die Ursache ist inzwischen gefunden: Die Bankheizung leckt. Allerdings ist noch nicht geklärt, wie künftig Schäden zu vermeiden sind.

Schon vor einigen Wochen bemerkte Kirchenpfleger Georg Weißer, dass die Heizung "Wasser verlor". "Wir haben gesucht und gesucht, aber nichts gefunden." Ausgerechnet an Maria Lichtmess zeigte sich dann plötzlich, wo das Wasser geblieben war: links im Kirchenschiff, im Schacht, in dem die Hauptleitung für die Kniebankheizung liegt, die das gesamte Kirchenschiff erwärmt. Dort sammelte sich die austretende Flüssigkeit, durchfeuchtete das darüber eingebaute Parkett, das sich jetzt über viele Bankreihen hinweg bis zu 20 Zentimeter nach oben aufstülpt. Die fieberhafte Suche nach dem Leck war erfolgreich: eine der Abzweigungen, die das warme Wasser aus dem Strang der Hauptleitung nach oben in die sogenannten Kniebänke führt, war durchgerostet und undicht geworden. Die Meinung, dass von Kirchgängern eingetragenes Schneewasser den Rostfraß beschleunigt habe, will der Kirchenpfleger nicht teilen. "Die Kirche ist inzwischen 50 Jahre alt und dieses Alter lügt eben nicht."Das Alter der Installation ist nun auch das Hauptproblem für Pfarrer Peter Brolich. Er weiß aus Erzählungen, dass es "schon vor meiner Zeit" Wasserschäden durch die Heizung gegeben hat. Gibt es künftig immer mehr Lecks?Nun baut er auf den Rat der Experten aus dem Bischöflichen Baureferat, die sich den Schaden ansehen wollen. Sie sollen die Frage klären, ob etwa nur diese eine Leckstelle aus irgendwelchen Gründen stark belastet war und deshalb der Schaden auftrat oder ob inzwischen die gesamte "historische" Kniebank-Heizung und damit zwangsweise auch das Holzparkett, ausgetauscht werden muss. Dies wiederum würde die Schadenssumme dramatisch erhöhen. "Wir hoffen natürlich, dass das nichts Größeres wird", unterstreicht Brolich. "Zumindest haben wir schon mal das eine Leck gefunden und es geflickt.""Wir haben noch keine Lösung", bekräftigt auch Weißer, der eine langfristig sichere Reparatur anpeilt. Er hofft zunächst, dass das Parkett abtrocknet, ohne sich zu verziehen, "damit es sich reinklopfen lässt".