Kollegen spenden für Bunten Kreis

Kollegen unterstützen Bunten Kreis

Weiden. (exb) Die Veranstaltung liegt zwar bereits einige Zeit zurück. Aber die Weihnachtsfeier der Kliniken Nordoberpfalz AG war ein voller Erfolg und hatte jetzt noch ein erfreuliches Nachspiel. Den Erlös von 750 Euro aus dem Getränke-Verkauf bei der Weihnachtsfeier übergab das Organisationsteam der Kliniken Nordoberpfalz AG jetzt an den Bunten Kreis Nordoberpfalz, vertreten durch den Chefarzt der Kinderklinik, Dr. Fritz Schneble , und Leiterin Marina Frister .Manfred Tretter bedankte Karl Wittmann und Juan Vilas für die Organisation der betrieblichen Weihnachtsfeier. "Es war eine sehr gelungene Veranstaltung", sagte er. Außerdem dankte Tretter der Leitung des Bunten Kreises für die wertvolle Arbeit, die täglich durch das Nachsorgeteam erbracht werde. Namens des Bunten Kreises dankten Chefarzt Schneble und Marina Frister für die Unterstützung. Denn nur mit Hilfe von Spendengeldern aus der Region sei es möglich, eine ganzheitliche und individuelle Begleitung von Familien mit frühgeborenen, chronisch- oder schwerkranken Kindern nachhaltig zu gewährleisten."Den betroffenen Familien wird mit Hilfe einer unterstützenden Nachsorge der Weg in den Alltag erleichtert, während und auch nach dem Klinikaufenthalt, so dass das Leben besser gelingt", erklärte Frister. Mit dem Bunten Kreis stehe ein interdisziplinäres Team zur Verfügung, um die Familien im Rahmen der sozialmedizinischen Nachsorge optimal zu versorgen. So werde der stationäre Aufenthalt verkürzt und die Familien würden auch in den folgenden Monaten zu Hause betreut.