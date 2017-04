Vermehrte Staus rund um den Kolping-Platz gehören seit einigen Wochen zum Alltag. Was für Autofahrer lästig ist, kann für andere nervenaufreibend werden: Die Blechlawine bremst auch Rettungswagen her.

Nachtbaustelle an Seltmann-Straße Um den Adolf-Kolping-Platz wird es für Autofahrer noch enger als ohnehin - allerdings nur für ein paar Stunden: Am heutigen Freitag ab 19 Uhr ist laut Stadtwerken im Baustellenbereich nur noch eine Spur für den Verkehr aus beiden Richtungen auf der Christian-Seltmann-Straße frei. Eine Baustellenampel wird den Verkehr regeln. Der Grund: Arbeiter werden über Nacht Gas- und Wasserleitungen quer unter der Straße verlegen. Am Samstagmorgen, voraussichtlich um 5 Uhr, sollen sie damit fertig sein. Dann werden für den Verkehr "nur" noch die Einschränkungen wie bisher gelten.



Seit März tauschen die Stadtwerke von der Straße Zur Drehscheibe über die Nikolai- und Seltmann-Straße die Gas- und Wasserleitungen aus. Die Arbeiten müssen bis 4. August beendet sein. Schluss mit Verkehrsbehinderungen ist dann aber nicht. Denn im Anschluss wird die Stadt den Kolping-Platz fahrradfreundlich umgestalten. (fku)

Es ist ohnehin die verkehrsreichste Kreuzung der Stadt. Doch seit im März die umfangreichen Bauarbeiten rund um den Adolf-Kolping-Platz begonnen haben, sind die Staus dort nicht gerade weniger geworden. Zurechtkommen müssen damit nicht nur Pendler und Co., sondern auch die Fahrer von Rettungswagen wie Christian Putzer. Der stellvertretende Leiter der Rettungswache Weiden erklärt, was die Blechlawinen für ihn und seine Kollegen bedeuten.Christian Putzer: Das vielleicht nicht gerade. Aber er ist sicherlich ein Nadelöhr für uns. Wenn es um einen Notfalleinsatz geht, also um einen mit Blaulicht, dann muss sich unser Team gerade zur Hauptverkehrszeit schon Gedanken machen, ob es nicht lieber ein paar Meter Umweg fahren soll und dann trotzdem schneller am Ziel sein könnte.Das kann man nicht genau bestimmen. Wir haben das nicht gemessen, und man kann auch ganz sicher nicht sagen, dass deshalb ein Patient einen Nachteil gehabt hätte. Die Verzögerung hängt immer von Verschiedenem ab: von der Reaktion der Verkehrsteilnehmer oder davon, ob gerade ein Bus oder ein Lkw kommt. Und manchmal ist es einfach voll. Letzthin bin ich deshalb wirklich nur sehr langsam durchgekommen. Wobei wir am Ende noch immer rechtzeitig beim Einsatz waren.Was sind die Hauptprobleme?Wenn sich zum Beispiel von der Nikolaistraße der Verkehr zurückstaut, dann war die Fahrbahn früher breit genug, um eine Gasse in der Mitte zu bilden. Jetzt ist es zu eng dafür. Wenn wir Richtung Kolping-Platz fahren, müssen wir deswegen oft auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Das ist ein riesiges Gefahrenpotenzial für unser Personal - aber auch für andere Verkehrsteilnehmer.Die Allee zu Stoßzeiten. Vor allem an der Kreuzung zur Sedanstraße geht es da oft nur millimeterweise, Spiegel an Spiegel voraus. Außerdem gibt es ein paar schwer einsehbare Kreuzungen, die sind brisant. Wegen solcher Dinge schalten wir nachts oft das Martinshorn ein, auch wenn das für Anwohner natürlich störend ist. Aber das ist für uns einfach ein Stück weit Sicherheit.Bitte nie abrupt die Geschwindigkeit verringern, wenn wir hinter Ihnen fahren. Sonst müssen wir auch eine Vollbremsung hinlegen. Deshalb: Besser langsam abbremsen und eine Spur in der Mitte freimachen. Wobei man ganz generell sagen muss: Das Verhalten und die Moral der Autofahrer in Weiden sind vorbildlich.