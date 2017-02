Geschwister – man liebt sich, man hasst sich. Mein Bruder und ich haben uns auf dem falschen Fuß kennengelernt. Ich war zwei Jahre alt, als er zur Welt kam. Wochenlang hieß es, es wird eine kleine Katharina. Ultraschallbilder: eindeutig. Natürlich der Traum eines jeden Mädchens – eine Schwester, mit der man Puppen spielen kann, gleiche Interessen verfolgt, wortlos weiß, was die andere denkt.

OTon Wir sind junge Mitarbeiter der Oberpfalz Medien. Im „OTon“ werden wir in losen Abständen über das berichten, was uns im Alltag begegnet – was wir gut finden, aber auch, was uns ärgert. Dabei geht es weniger um fundierte Fakten, wie wir sie tagtäglich für unsere Leser aufbereiten, sondern um unsere ganz persönlichen Geschichten, Erlebnisse und Meinungen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur in Hamburg, Berlin oder München Dinge passieren, die uns junge Menschen bewegen.

Alle Teile dieser Kolumne sind zu finden unter onetz.de/oton.

Als ich in den Armen meiner Mama dann aber meinen Bruder und nicht die angekündigte Schwester sah, verstand ich die Welt nicht mehr. Erst nach Wochen habe ich aufgehört, nach Katharina zu suchen, wie meine Eltern oft erzählen. Komplett konnte ich mich mit dem Gedanken aber nicht abfinden. Also setzte ich meinen kleinen Bruder, der sich mit seinen vier oder fünf Monaten kaum aufrecht halten konnte, in einen lila Puppenwagen mit Blumenmuster und fuhr ihn mit Lippenstift verschmierten Backen durch unsere Wohnung, setzte ihm meine pinke Wollmütze auf und steckte ihm Gänseblümchen hinter die Ohren. Dinge, die Mädchen eben so machen.Er wurde älter, ich wurde älter - die Streitereien begannen. Normal unter Geschwistern - ich weiß. Aber wir konnten uns über alles zanken, egal, worum es ging. Natürlich wollte ich genau das Spielzeug, mit dem er gerade spielte, er das Essen, das ich gerade auf meinem Teller hatte. Dauerstreitthema: Wer darf seinen Kindersitz packen und vorne im Auto sitzen. Meine Eltern haben versucht, uns zu erklären, wie schön es sei, Geschwister zu haben und wie wichtig es ist, füreinander da zu sein. "Irgendwann werdet ihr froh sein, dass ihr euch habt!" Einsicht? Fehlanzeige.Auch heute macht er mich manchmal noch wahnsinnig. Unter anderem, wenn er sein dreckiges Geschirr stehen lässt oder sich mit Schuhen auf mein Sofa legt. Genauso wie es an mir Dinge gibt, die ihn zur Weißglut bringen. Im Gegensatz zu früher schreien wir uns aber nicht mehr an oder bewerfen uns mit Dingen.Im Laufe der Zeit haben wir aber gemerkt, dass wir doch mehr gemeinsam haben, als wir dachten. Wie das passiert ist, weiß ich nicht. Man wird älter, reifer, eigenständiger. Wir lieben die gleiche Art von Filmen, verbringen unsere Sommer gerne am See, können uns stundenlang in die gleichen Bücher vertiefen oder in Cafés die Welt an uns vorbeiziehen lassen. Es ist mittlerweile zur Tradition geworden, dass wir eine Woche im Jahr gemeinsam in den Urlaub fahren. Zeit, die wichtig für uns geworden ist, da wir uns nicht mehr oft sehen. Als Team ist eben doch alles einfacher. Heute wissen wir, was unsere Eltern gemeint haben, als sie verzweifelt versucht haben uns klarzumachen, wie schön es ist, Geschwister zu haben. Jedenfalls meistens.