Facebook mischt sich mehr in meine zwischenmenschlichen Beziehungen ein, als ich bisher dachte: Es unterschlägt mir Nachrichten!

Ironie vor Weihnachten

"Abschied" an Silvester

OTon Wir sind junge Mitarbeiter der Oberpfalz-Medien. Im „OTon“ werden wir in losen Abständen über das berichten, was uns im Alltag begegnet – was wir gut finden, aber auch, was uns ärgert. Dabei geht es weniger um fundierte Fakten, wie wir sie tagtäglich für unsere Leser aufbereiten, sondern um unsere ganz persönlichen Geschichten, Erlebnisse und Meinungen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur in Hamburg, Berlin oder München Dinge passieren, die uns junge Menschen bewegen.

Alle Teile dieser Kolumne sind zu finden unter onetz.de/oton.

Aber von vorne. Ich gebe zu, meine Kenntnisse in diesem sozialen Netzwerk beschränken sich auf „Gefällt mir“-Klicks, eigene Posts und private Nachrichten. Jedenfalls war ich davon überzeugt, dass ich das mit den Nachrichten drauf habe. Mittlerweile weiß ich: weit gefehlt.Es gibt im Facebook-Messenger einen Unterordner mit Nachrichtenanfragen. Ich entdecke ihn nur zufällig. Es öffnet sich ein Fenster mit mindestens 15 Namen. Alles Nachrichten, die ich noch nie gesehen habe, teilweise schon sechs Jahre alt. Ich scrolle durch und entdecke vier Mal ein schlichtes „Hi“. Der Versuch, eine Konversation zu starten – niedergeschmettert von mir, weil ich das gerade zum ersten Mal lese.Ein Text ist anders: „Heiliger Bimbam! Können wir denn nicht einfach heiraten und zusammen durchbrennen? :)“ Gesendet am 21. Oktober 2012. Zwei Tage später: „... kann mir schon vorstellen, dass dein Postfach jeden Tag so richtig zugeknallt wird – aber ich hätte da nen Tipp für dich Tina: Die anderen circa 299 Mails sofort löschen – dann hättest du mehr Zeit für meine und könntest mir auch antworten, zwinker.“Ohje. Da waren gar keine anderen 299 Mails. Der Messenger hat mir doch seine einfach nicht angezeigt. Das wusste mein Schreiber natürlich nicht – er schrieb fleißig weiter: „... bist wohl wie ich auch ein kleiner Schreibmuffel Tina ;) Hmm ... was muss ich machen um dich mal live und in Farbe zu sehen? Den Eiffelturm neu bauen vor deiner Wohnung, die A7 verlegen, einen Laster mit Blumen schicken?? :)“Sechs Tage später fiel ihm ein: „Hab noch ne bessere Idee: Ich bringe sie dir lieber alle langsam Tag für Tag vorbei, weil sonst verwelken sie ja doch bloß alle auf einmal ;) Magst du Gentlemen? ;)“ Dass ich auf seine Frage nicht antwortete, schien ihm doch zuzusetzen. Jedenfalls kam über einen Monat keine Nachricht mehr.Am 11. Dezember versuchte er es mit Ironie: „Vorsicht ... ich beiße! *lach*“ Half natürlich trotzdem nichts. Ich hab’s nicht gelesen. Kurz vor Weihnachten dann der nächste Vorstoß: „Na – alles im grünen Bereich bei dir? War heute mal so richtig ausgiebig beim Joggen, muss ja nur über die Straße laufen, dann bin ich schon an den Isar-Auen. Ist einfach ein super Gefühl nach dem Duschen. Meinen Kühlschrank hab ich dann auch so richtig aufgefüllt, sogar Glitschis hab ich gekauft, das sind meine Lieblingsfrüchte. Weißt du, welche ich meine? :)“Am Abend vor Heiligabend: Der Versuch einer Erklärung, warum ich mich nicht zurückmelde: „... Meine feste Überzeugung ist: jeder hat für das, was er tut – oder eben auch nicht – immer einen guten Grund.“Am zweiten Weihnachtsfeiertag besserte sich die Laune meines unbekannten Verehrers wieder: „Hab hier gerade ein Päckchen Gummibärchen vor mir liegen und musste dabei an dich denken, grins.. was sagst du dazu? Also.. die roten schmecken mir am besten.. Magst du auch diese süßen Zeitgenossen? :) Esse gleich mal eins auf dich ... und noch ein paar mehr, weil sie so gut schmecken *grins*“ Da haben wir’s schon: Das hätte eh nicht gepasst. Ich stehe auf die weißen Gummibärchen.Am Silvesterabend schrieb er: „Kuckuck, na alles im grünen Bereich? Wollte dir noch einen guten Rutsch in ein super neues Jahr für dich wünschen. Mit viel Glück, Zufriedenheit, Gesundheit und deinem Hauptverehrer! So – jetzt mach ich mich fertig. Die Freunde holen mich gleich ab zur Sause :) Cheers, Hauptverehrer :)“ Danach kam nichts mehr. Offensichtlich wollte er seine Zeit im neuen Jahr nicht weiter an jemanden verschwenden, der nicht antwortet. Oder er hat auf der Silvester-Party seine Traumfrau gefunden und ist mit ihr durchgebrannt.Facebook mischt sich also ein. In meinem Fall hat es womöglich eine Liebesgeschichte mit einem romantischen Charmeur verhindert. Wobei – ich bin ganz froh, dass alles so ist, wie es ist. Lieber Verehrer: Sei nicht traurig. Ich war damals vergeben und bin es noch. Trotzdem hab ich mich beim Lesen gefreut, dass du so hartnäckig warst und drei Monate lang nicht locker gelassen hast.