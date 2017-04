Es gibt nicht viele Dinge, die mich aus der Ruhe bringen, meinen Puls in die Höhe treiben. Lange Staus auf der Autobahn, wenn ich es nicht eilig habe? Kein Problem. Internet- und Festnetzausfall? Ärgerlich, aber dafür gibt es ja mobile Daten auf dem Handy. Der Tank ist fast leer, ich bin mitten im Nirgendwo und die nächste Tankstelle ist 25 Kilometer entfernt? Ruhe bewahren, Freunde anrufen, auf den rettenden Kanister mit Benzin warten.

Auf der Zielgeraden

Zwölf lange Minuten

OTon Wir sind junge Mitarbeiter der Oberpfalz Medien. Im „OTon“ werden wir in losen Abständen über das berichten, was uns im Alltag begegnet – was wir gut finden, aber auch, was uns ärgert. Dabei geht es weniger um fundierte Fakten, wie wir sie tagtäglich für unsere Leser aufbereiten, sondern um unsere ganz persönlichen Geschichten, Erlebnisse und Meinungen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur in Hamburg, Berlin oder München Dinge passieren, die uns junge Menschen bewegen.

Nein, viel eher sind es die kleinen Dinge, die dann doch die Ader auf meiner Stirn zum Pulsieren bringen. Alltägliche Dinge, an denen ich manchmal nicht ganz unschuldig bin. Das beste Beispiel: Wasserpfützen. Schon mein ganzes Leben haben sie eine magische Anziehungskraft auf mich. Ich steige nach einem kurzen Regenschauer aus meinem Auto aus, will über die Straße gehen und steige mit meinen neuen Ballerinas – wie könnte es auch anders sein – in die einzige Pfütze weit und breit. Wenn so etwas einmal passiert, ist es Zufall, eventuell auch noch beim fünften Mal. Passiert es aber zum 279 Mal über Jahre hinweg – wohl doch eher Schicksal.Jedenfalls steigert es meinen Puls gewaltig. Auch Kochen ist ein heikles Thema. Man kann sich nicht vorstellen, was in so einer kleinen Küche alles schief gehen kann – verstopfte Kaffeemaschinen, Mehl-Massaker, Öl-Rutschpartien, ein Backofen, der einfach nicht mehr warm werden will. Vor kurzem habe ich mir Nudeln gemacht. Es ist alles gut gegangen. Bis ich sie in den Sieb schütten wollte. Mit voller Gewalt setzte mal wieder Murphys Gesetz ein: Alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Auf der Zielgeraden stolperte ich über meinen kleinen Mops, der aufgeregt zwischen meinen Beinen hin- und hergelaufen ist, und schüttete den ganzen Topfinhalt über mein frisch gespültes Geschirr, dass ich zum Trocknen aufgestellt habe. Der Hunger war weg, die restliche Abendplanung auch, denn dann war erst einmal putzen angesagt.Allerdings ist es nicht immer meine Schuld, in Situationen zu geraten, die mich wahnsinnig machen. Immer, aber auch wirklich immer stehe ich an der falschen Kasse – egal ob Supermarkt, Drogerie oder Kleiderladen. Irgendetwas ist immer: Eine EC-Karte, die nicht funktioniert, ein Kunde, der auf seinen 5-Prozent-Rabatt besteht, der schon seit fünf Wochen nicht mehr gültig ist. Am Ende bin ich nicht nur genervt, sondern auch noch um einige Euro ärmer, weil ich mir die Wartezeit damit vertreibe, mir die Süßigkeiten neben mir genauer anzuschauen – und nicht widerstehen kann. Wie solche Situationen immer wieder entstehen blieb mir ein Rätsel. Bis zu einem Samstag, an dem ich am liebsten im Boden versunken wäre. Ich stand mit meiner neuen Pfanne an der Kasse. „89,95 Euro bitte.“ „Ähm, das kann nicht sein, auf dem Zettel stand 39,95 Euro.“ „Einen Moment, dann muss ich kurz bei meiner Kollegin anrufen.“ Kollegin eins konnte nicht weiterhelfen, Kollegin zwei auch nicht.Die Schlange hinter mir wurde immer länger, die Gesichter immer genervter. Am liebsten hätte ich laut gerufen: „Ich weiß, wie ihr euch fühlt, normal stehe ich an eurer Stelle!“ Nach zwölf langen Minuten war der richtige Preis in der Kasse und ich so schnell ich konnte aus dem Geschäft. Seitdem bringt mich auch das nicht mehr aus der Ruhe, an der Kasse länger warten zu müssen. Denn ich weiß, dass es für die Person ganz vorne viel schlimmer ist, als für mich.